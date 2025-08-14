Los ídolos valencianistas de Danjuma y Ugrinic

El Valencia CF ha presentado este jueves en Mestalla a tres de sus nuevos fichajes: Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic. Durante el acto, Danjuma y Ugrinic han sido preguntados por sus referentes en la historia reciente del club y han dejado claro que, aunque sus trayectorias y edades son diferentes, ambos guardan respeto por figuras y épocas emblemáticas del valencianismo.

El internacional neerlandés Arnaut Danjuma no dudó en citar a Edinson Cavani, delantero uruguayo que defendió la camiseta blanquinegra durante la temporada 22/23. “Cavani, he aprendido mucho de él”, respondió el nuevo refuerzo. Danjuma hizo referencia a algunas características del goleador charrúa que le impactaron en el pasado y le han servido para inspirarse y perfeccionar su perfil como delantero.

Por su parte, el suizo Filip Ugrinic rememoró una de las épocas doradas recientes del club. “Me gustaba el equipo donde jugaban Silva, Villa. He jugado con Ricardo Costa y hemos hablado mucho del Valencia”, explicó. Con estas palabras, Ugrinic aludió a la generación que cosechó éxitos y disputó fases avanzadas en competiciones europeas, liderada por futbolistas como David Silva y David Villa. También recordó las conversaciones que tuvo con Ricardo Costa, excentral del club y compañero suyo en su etapa anterior, que le transmitió vivencias y detalles de su paso por Mestalla. Asimismo, confesó que preguntó a un jugador del club sobre Valencia y el Valencia; se trata de Eray Cömert, actual central del cuadro de Mestalla, aunque su continuidad no está garantizada al 100%.

Baptiste Santamaría / VCF

Ya inscritos en LaLiga

Con la presentación de Santamaría, Danjuma y Ugrinic, el Valencia completa el registro de sus seis fichajes en el sistema de LaLiga. Esto permite que los tres presentados hoy, junto a los otros refuerzos ya anunciados, estén disponibles para el debut liguero. El estreno será este sábado 16 de agosto a las 21:30 horas en Mestalla, con la visita de la Real Sociedad en la primera jornada.

Hasta ahora, se han reforzado las cuatro alturas del esquema de Carlos Corberán: un portero (Julen Agirrezabala), un defensor (Copete), dos centrocampistas (Ugrinic y Baptiste) y dos atacantes (Danjuma y Dani Raba). Aunque todavía se espera alguna que otra llegada, que en este momento iría de la mano con la marcha de algún jugador de la plantilla actual.

Arnaut Danjuma en Mestalla / Valencia CF

Plantilla casi cerrada

La dirección deportiva considera que la plantilla está prácticamente completa. Sin embargo, no se descarta que antes del cierre de mercado se produzca alguna salida que abra la puerta a una nueva incorporación. De momento, la prioridad es que los recién llegados se adapten rápido y puedan rendir desde el primer partido. Además, el Valencia CF ya cuenta con una plantilla conformada por 25 jugadores con ficha del primer equipo, siempre y cuando hasta el día del debut en LaLiga no se produzca ningún movimiento de salida que permita otra llegada.