El presidente de la Real confirma que habrá "algunos dorsales libres" hasta después de medirse al Valencia

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, informó este jueves de que el club dejará algunos dorsales libres en la lista de este viernes porque "la definitiva no llegará hasta finales de agosto".

El presidente 'txuri-urdin' repasó la actualidad del club y del equipo tras la presentación en Anoeta del acuerdo de patrocinio firmado con la financiera Baghdadi Capital para los próximos tres años. "Hay algunos jugadores que mañana no tendrán dorsal", advirtió el mandatario, ya que, según indicó, hay futbolistas que están en conversaciones con otros clubes "y alguna salida está cerca".

Sobre la incorporación de un centrocampista a la plantilla, la única petición del técnico Sergio Francisco, Aperribay afirmó que este vendrá "si la operación convence y mejora lo que hay". "En general, estamos contentos y tranquilos con la plantilla que tenemos", añadió el presidente. Es más, Aperribay afirmó que no hay ninguna "conversación caliente o apunto de cerrarse", por lo que todo apunta a que la temporada arrancará con la plantilla actual.

Una temporada que se iniciará en Mestalla el sábado, con Sergio Francisco como debutante en el banquillo y Erik Bretos en los despachos. "Me transmiten esperanza", declaró el mandatario realista, quien quiso relajar un poco las expectativas: "No podemos encarar el partido de Mestalla como si fuese una final". "Tenemos que construir una gran Real paso a paso, no podemos pensar que la Real puede cambiar cada fin de semana", añadió.

Sobre un posible patrocinio para el estadio, ahora que Reale Seguros ha terminado su periplo con el club guipuzcoano, Aperribay fue tajante: "Todavía no hay nada". En una Liga en la que cada vez es más difícil ser un club competitivo, el mandatario de Deba valoró que "hay equipos en la Liga a los que les cuesta llegar económicamente a sus objetivos".

Preguntado por la intención de LaLiga de llevarse el Villarreal-Barcelona de esta temporada a Miami, el presidente prefirió ser cauto y no opinar de una decisión que no es suya: "Habrán visto la rentabilidad de ese movimiento y entenderán que es lo mejor para la Liga".