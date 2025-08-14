La Real Sociedad, a la espera de inscribir a Guedes

La noche del próximo sábado apuntaba a ser especial en Mestalla, no solo por el estreno liguero del Valencia CF en la temporada 2025/26, sino también por el regreso al coliseo valencianista de uno de los futbolistas más queridos por la afición blanquinegra en la última década: Gonçalo Guedes. El luso, que ha puesto fin a su paso por la Premier League para regresar a la máxima categoría del fútbol español aún no ha sido inscrito como fichaje 'txuri-urdin', por lo que su redebut en la competición puede hacerse esperar.

Hace poco más de una semana, la Real Sociedad anunciaba la que se convertía en su segunda incorporación en este ventana de traspasos, Guedes ponía rumbo a la entidad vasca a cambio de cuatro millones de euros fijos y dos en variables. De esta manera, el atacante portugués iniciaba su tercera etapa en el fútbol español tras su paso, en primera instancia, por el Valencia CF y, posteriormente, por el Villarreal.

"Mestalla siempre va a ser un estadio muy especial para mí", reconoció el luso recientemente. El destino quiso que su debut como realista fuese en el estadio 'che' en la primera jornada de la competición, que se celebrará este sábado a partir de las 21:30 horas en el estadio de Mestalla, pero tal y como ha dado a conocer Onda Deportiva Valencia, 'la Real' aún no ha podido inscribir a Gonçalo Guedes.

Cuenta atrás

Por el momento, ninguna de las dos operaciones que ha ejecutado el club en este mercado, Caleta-Car y Guedes, estarían disponibles este sábado en el templo valencianista. Pero ambos fichajes no serían los únicos que podrían quedarse fuera de la convocatoria de este fin de semana. La actual plantilla del club la forman 29 futbolistas, cuatro más del máximo permitido, un total de 25. Carlos Fernández y Aitor Raga, tercer portero blanquiazul también podrían quedarse fuera del equipo realista.

La dirección deportiva 'txuri-urdin' afronta horas clave. Y es que, para que Sergio Francisco pueda contar con los dos refuerzos que el club ha firmado este verano, el club deberá liberar fichas, dando salida a varios futbolistas. Uno de los nombres que encabezan la rampa de salida del equipo de San Sebastián es Umar Sadiq. El delantero nigeriano, que militó la segunda mitad de la temporada pasada como valencianista y sorprendió a la afición con un rendimiento casi inmediato, no cuenta para el nuevo míster, por lo que el club le busca un nuevo destino.

El Valencia pretende su vuelta

El Valencia, que no da por cerrada la parcela ofensiva, está interesado en taerlo de vuelta y ya presentó una oferta de cesión, pero todo apunta a que si esta operación sale adelante será en las últimas horas de mercado, ya que la prioridad de la Real Sociedad es que la operación de Sadiq se de en forma de venta.