Directo | El Valencia CF presenta tres fichajes de golpe

Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic son presentados como nuevas caras valencianistas. Ya están inscritos en LaLiga

El Valencia CF presenta tres fichajes / VCF

Javier Bengoa

Los nuevos jugadores del Valencia CF, Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic, comparecen este jueves a partir de las 13 horas ante los medios de comunicación con motivo de sus fichajes por la entidad valencianista. Todos ellos han sido inscritos ya en LaLiga, siendo el suizo el último en quedar registrado. Por lo tanto, Carlos Corberán podrá contar con la sseis caras nuevas si así lo estima oportuno.

