En Directo
Directo | El Valencia CF presenta tres fichajes de golpe
Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic son presentados como nuevas caras valencianistas. Ya están inscritos en LaLiga
Los nuevos jugadores del Valencia CF, Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic, comparecen este jueves a partir de las 13 horas ante los medios de comunicación con motivo de sus fichajes por la entidad valencianista. Todos ellos han sido inscritos ya en LaLiga, siendo el suizo el último en quedar registrado. Por lo tanto, Carlos Corberán podrá contar con la sseis caras nuevas si así lo estima oportuno.
Directo | El Valencia CF presenta tres fichajes
Estilo de Ugrinic.
Soy un jugador físico que busca siempre los duelos. Me adapto rápido al juego. Ya me veréis jugar y vosotros juzgaréis si lo hago bien o mal.
Posición favorita de Danjuma.
Para mí no es importante dónde disfruto más, sino dónde quiere el entrenador que juegue. Me da igual jugar de delantero o extremo. Sólo de portero no juego.
Cualidades de Santamaría.
Es difícil hablar de uno mismo. Creo que soy más defensivo, agresivo, con visión de juego. He venido a ayudar en la parcela defensiva.
¿El objetivo debe ser más que la permanencia?
El mensaje está claro, dice Santamaría. Hay que seguir subiendo y mejorar todo lo posible, luego veremos cómo va la temporada. Tenemos un buen equipo.
Danjuma reconoce que el club ha sufrido más estos últimos años y eso es muestra de que es un club grande. No te puedo prometer que vamos a ganar la liga, pero tenemos todo para crecer y mejorar cada día. Trabajo duro, ganas de ganar y mejorar; la vida empieza así y luego ya veremos dónde acabamos.
Ugrinic cree que es fácil responder a esa pregunta. Todo es posible y el fútbol que concibe el mister es claro, siendo defensivos, pero pasando a la ofensiva. Los resultados se pueden explicar, pero hay que estar satisfecho al final del día cuando te mires al espejo.
Compañero que ha sorprendido más y qué pueden ofrecer.
Baptiste habla más del colectivo, asegurando que hay muy buen equipo y puede aportar experiencia, ganas y entusiasmo. Danjuma quiere darlo todo por el club para devolverle la confianza; añade que es una buena oportunidad en lo personal. Ugrinic destaca a Javi Guerra por su calidad y elegancia y recuerda que el equipo jugó una gran segunda vuelta el curso pasado; de mis cualidades ya podréis verlo cuando esté en el campo.
Ídolos de infancia en el Valencia CF.
Danjuma toma la palabra para hablar en español y asegura que él admira a Cavani, al que admiraba mucho. Ugrinic apuesta más por David Villa o David Silva y asegura que habló mucho con Ricardo Costa, con quien jugó, de cómo se vive en Valéncia y el Valencia CF.
Para Santamaría. Conexión de su abuela con Valencia.
Es verdad que mi bisabuela era de Ademuz, de ahí la conexión que tengo. Volver a la terreta.
Empiezan las preguntas. Vamos a ello
El tercero en cuestión es Danjuma, conocido por el gran público al haber jugado en Villarreal y Girona
Ahora llega el momento de mostrar a Ugrinic, muy destacado en Young Boys. De este sí que se esperan algunos goles al ser un jugador de buena llegada desde segunda línea
