Directo | El Valencia CF presenta tres fichajes de golpe

¿El objetivo debe ser más que la permanencia?

El mensaje está claro, dice Santamaría. Hay que seguir subiendo y mejorar todo lo posible, luego veremos cómo va la temporada. Tenemos un buen equipo.

Danjuma reconoce que el club ha sufrido más estos últimos años y eso es muestra de que es un club grande. No te puedo prometer que vamos a ganar la liga, pero tenemos todo para crecer y mejorar cada día. Trabajo duro, ganas de ganar y mejorar; la vida empieza así y luego ya veremos dónde acabamos.

Ugrinic cree que es fácil responder a esa pregunta. Todo es posible y el fútbol que concibe el mister es claro, siendo defensivos, pero pasando a la ofensiva. Los resultados se pueden explicar, pero hay que estar satisfecho al final del día cuando te mires al espejo.