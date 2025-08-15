Baja importante de la Real Sociedad para enfrentarse al Valencia

El Valencia CF afronta mañana (21:30 horas) su estreno en LaLiga frente a la Real Sociedad en Mestalla. El combinado vasco se medirá al conjunto valencianista y lo hará con una baja de peso en la convocatoria. Jon Gorrotxategi, uno de los fichajes más sólidos del pasado mercado y que la pasada temporada no se perdió ni un solo partido liguero con el Mirandés, no podrá estar disponible por unas molestias en el tobillo que no ha conseguido superar a tiempo.

El técnico irundarra Sergio Francisco, que debuta en un encuentro oficial al frente del banquillo txuri-urdin, ha citado a 25 futbolistas para este primer compromiso liguero.

Ausencias destacadas en la convocatoria

Además de Gorrotxategi, tampoco formarán parte de la expedición Sadiq, Carlos Fernández, Javi López, Becker y Odriozola. Estos cinco jugadores permanecen, por el momento, sin dorsal asignado, lo que añade incertidumbre a su situación en el equipo.

Sadiq, en una carrera contra el Athletic / SD

Entre las novedades, sorprende la inclusión de Arana como tercer portero, una decisión que refuerza la idea de Sergio Francisco de contar con alternativas bajo palos.

Un estreno con Sergio Francisco en el banquillo

Este partido supondrá el debut oficial del técnico irundarra en LaLiga como entrenador de la Real Sociedad. Su primera lista combina experiencia y juventud, con jugadores consolidados y otros que buscan su oportunidad para ganarse un puesto en el equipo.

El Valencia, arropado por su afición y con un rival mermado por las ausencias, intentará comenzar la temporada sumando los tres puntos en casa.