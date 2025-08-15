Contratiempo con Dimitrievski

Carlos Corberán ha comparecido en la rueda de prensa previa al primer partido de LaLiga en la temporada 2025/2026. El Valencia CF se enfrenta a la Real Sociedad en la primera jornada de la competición doméstica. El partido se disputará el sábado 16 de agosto a las 21:30h en Mestalla. El técnico de Cheste contará con todos los fichajes inscritos para el debut en liga, pero con algunas incógnitas en el aire incluso con el futuro de Fran Pérez, resuelto.

Los nuevos fichajes del Valencia CF / Valencia CF

Entre las dudas se encuentran los jugadores que pueden dejar el club antes del final del mercado estival: Hugo Guillamón, Sergi Canós, Cenk Özcakar o André Almeida. También, el futuro de Stole Dimitrievski está por resolver. El portero macedonio llegó a Mestalla como recambio de Mamardashvili con su salida al Liverpool. Después de que el georgiano se quedara cedido en Valencia, ahora con la llegada de Julen Agirrezabala, el rol de Dimitrievski parece que volverá a ser el de segundo portero si no se le encuentra una salida.

Los lesionados para el debut

A todo esto se le tiene que sumar un nuevo contratiempo para el macedonio. Carlos Corberán ha confirmado dos bajas para el partido ante la Real, Thierry Correia y Stole Dimitrievski. El lateral portugués se sigue recuperando "positivamente" de su lesión según el técnico de Cheste. Por su parte, el portero sufrió molestias en el hombro en el entrenamiento de ayer. Esta lesión le ha impedido estar en la sesión del día de hoy y Corberán ha confirmado que lo normal es que no tenga tiempo de recuperarse para el debut liguero ante el conjunto "txuri-urdin". Eso sí, confirmó la presencia de Hugo Duro en el partido del sábado.