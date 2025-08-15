Danjuma se queda el 7 de Canós... que será el único sin dorsal

El Valencia ha inscrito al atacante neerlandes Arnaut Danjuma con el dorsal 7 en la plantilla oficial de la Liga y Sergi Canós, que usaba ese número, sigue en la lista pero sin dorsal asignado y que podría abandonar la plantilla en el tramo final del mercado de fichajes.

De los otros cinco fichajes, el portero Julen Agirrezabala ha elegido el número 25; el defensa José Copete el 3; el centrocampista Baptiste Santamaría el 22, el también mediocentro Filip Ugrinic el 23 y el delantero Dani Raba el 19.

Algunos jugadores que ya estaban la pasada campaña han cambiado de dorsal y por ejemplo César Tárrega ha cambiado el 15 por el 5 y Rioja el 22 por el 11.

Tárrega, renovado / VCF

La lista de dorsales, provisional en tanto que el mercado de fichajes está abierto hasta el próximo 31 de agosto y se prevén entradas y salidas la componen:

Porteros:

1. Stole Dimitrievski

13. Cristian Rivero

25. Julen Agirrezabala

Defensas:

3. José Copete

4. Mouctar Diakhaby

5. César Tárrega

6. Hugo Guillamón

12. Thierry Rendall

14. José Gayà

20. Dimitri Foulquier

21. Jesús Vázquez

24. Eray Cömert

Centrocampistas:

7. Arnaut Danjuma

8. Javi Guerra

10. André Almeida

11. Luis Rioja

18. Pepelu

22. Baptiste Santamería

23. Filip Ugrinic

Delanteros:

9. Hugo Duro

16. Diego López

17. Alberto Marí

19. Dani Raba

Sin número Sergi Canós.