Danjuma se queda el 7 de Canós... que será el único sin dorsal
El delantero recién llegado se apodera del número, mientras que otros como Tárrega o Rioja han decidido cambiárselo respecto al curso pasado
EFE
El Valencia ha inscrito al atacante neerlandes Arnaut Danjuma con el dorsal 7 en la plantilla oficial de la Liga y Sergi Canós, que usaba ese número, sigue en la lista pero sin dorsal asignado y que podría abandonar la plantilla en el tramo final del mercado de fichajes.
De los otros cinco fichajes, el portero Julen Agirrezabala ha elegido el número 25; el defensa José Copete el 3; el centrocampista Baptiste Santamaría el 22, el también mediocentro Filip Ugrinic el 23 y el delantero Dani Raba el 19.
Algunos jugadores que ya estaban la pasada campaña han cambiado de dorsal y por ejemplo César Tárrega ha cambiado el 15 por el 5 y Rioja el 22 por el 11.
La lista de dorsales, provisional en tanto que el mercado de fichajes está abierto hasta el próximo 31 de agosto y se prevén entradas y salidas la componen:
Porteros:
1. Stole Dimitrievski
13. Cristian Rivero
25. Julen Agirrezabala
Defensas:
3. José Copete
4. Mouctar Diakhaby
5. César Tárrega
6. Hugo Guillamón
12. Thierry Rendall
14. José Gayà
20. Dimitri Foulquier
21. Jesús Vázquez
24. Eray Cömert
Centrocampistas:
7. Arnaut Danjuma
8. Javi Guerra
10. André Almeida
11. Luis Rioja
18. Pepelu
22. Baptiste Santamería
23. Filip Ugrinic
Delanteros:
9. Hugo Duro
16. Diego López
17. Alberto Marí
19. Dani Raba
Sin número Sergi Canós.
