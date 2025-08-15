El Rayo, interesado en otro canterano del Valencia

El Rayo Vallecano está inmerso en negociaciones para hacerse con los servicios de Facundo González, defensa central uruguayo de 22 años que pertenece a la Juventus. Según informa Onda Cero, el futbolista estaría en la órbita del combinado madrileño. En su momento, fue uno de los proyectos más prometedores de la cantera de Paterna, en el Valencia CF, antes de dar el salto al fútbol internacional.

Su fichaje por la Juventus llegó en 2023, tras proclamarse campeón del Mundial Sub-20 con Uruguay, un éxito que disparó su cotización y le situó en el radar de varios grandes europeos. El club italiano lo incorporó como apuesta de futuro y lo cedió primero a la Sampdoria (Serie A) y después al Feyenoord (Eredivisie) para que sumara minutos en ligas competitivas. Ahora, tras esas experiencias, podría regresar a España para ponerse a las órdenes del conjunto de la franja.

Facu celebra un triunfo con la selección uruguaya / EFE

Competencia del Espanyol por su fichaje

La operación no está cerrada y el RCD Espanyol también ha mostrado interés en Facu González. El central combina una gran salida de balón con fortaleza en el juego aéreo, características que encajarían bien en el sistema del técnico rayista.

En Vallecas confían en poder cerrar pronto la operación para que el jugador pueda adaptarse al ritmo y exigencia del fútbol español, nivel que conoce por su etapa formativa en el Valencia.

Fran Pérez, estreno exprés con la franja

Además del interés por Facundo González, el Rayo Vallecano ha hecho oficial este mismo día el fichaje de Fran Pérez. El extremo, formado en la cantera del Valencia e hijo del exjugador Rufete, ya ha entrado en la convocatoria para el partido de esta noche y podría debutar apenas horas después de confirmarse su llegada.

Al igual que Fran, Facu también procede de la factoría de Paterna, que no deja de producir jóvenes talentos capaces de dar el salto a la élite. La posible coincidencia de ambos en el Rayo subraya la calidad y el constante flujo de jugadores que la cantera valencianista sigue aportando al fútbol profesional.