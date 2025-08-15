Se resuelve la 'incógnita Guedes' en Mestalla

La Real Sociedad acaba de hacer efectiva la inscripción de Gonçalo Guedes. El exvalencianista aterrizó en San Sebastián procedente del Wolverhampton Wanderers y, tal y como se esperaba, debutará oficialmente a las órdenes de Sergio Francisco en Mestalla, en el estreno liguero entre el Valencia CF y el conjunto 'txuri-urdin' este sábado 16 de agosto a partir de las 21:30 horas.

La dirección deportiva donostiarra ha cumplido las expectativas. Ambos de sus fichajes estarán disponibles para la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. Gonçalo Guedes regresará, de nuevo, al coliseo valencianista cuando se cumplen tres años de su marcha rumbo a los 'Wolves' a cambio de una cifra cercana a los 33 millones de euros.

En su presentación como futbolista 'txuri-urdin', Guedes habló sobre su retorno al estadio blanquinegro: "Mestalla siempre va a ser un estadio muy especial para mí, pero ahora soy jugador de la Real, y voy a hacer todo lo posible para ganar el fin de semana", reconoció el luso recientemente.

El club vasco pagó cuatro millones de euros fijos más dos en variables al equipo inglés para hacerse con los servicios del jugador formado en las categorías inferiores del Benfica. De esta manera, Guedes ha iniciado su tercera etapa en españa tras su paso por el Valencia CF y por el Villarreal.

Durante la mañana de ayer, Onda Deportiva daba a conocer que la Real Sociedad tenía el cupo de fichas completo, lo que imposibilitaba la inscripción de los dos refuerzos que ha sumado a sus filas la entidad donostiara en la presente ventana de traspasos: Caleta-Car y Gonçalo Guedes. El número de futbolistas en plantilla, un total de 29, superaba al de las fichas, cifrado en 25.

Sadiq no estará en Mestalla

Como estaba previsto y ha dado a conocer Superdeporte, el que no pisará el verde de Mestalla será Umar Sadiq. El equipo donostiarra ha hecho pública la convocatoria de Sergio Francisco para el encuentro que dará comienzo a la nueva temporada de LaLiga EA Sports para Valencia CF y Real Sociedad y, en ella, no figura el nombre del delantero nigeriano.

Umar Sadiq no solo no tiene sitio en esta primera convocatoria, sino que tampoco tiene dorsal. No es ninguna sorpresa que desde el club no cuentan con él para esta 2025-26, y así lo han demostrado una vez más. El Valencia, que no da por cerrada la plantilla tal y como ha dado a conocer Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al encuentro, ya ha pretendido su vuelta en forma de cesión, pero es en estos momentos cuando más cerca puede estar.

Y es que se espera que en las próximas horas la entidad blanquinegra vuelva a lanzar una ofensiva para que el nigeriano sea el perfil que complete el ataque del conjunto 'che' para esta nueva campaña.