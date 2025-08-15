El Valencia CF arranca una Liga de la que quiere ser animador

LaLiga alza el telón esta noche de sábado en Mestalla con un Valencia CF que quiere dejar atrás la turbulenta pelea por la permanencia y empezar a luchar por cotas más ambiciosas. Con Carlos Corberán a los mandos, una afición que anhela un año alegre después de tanto sufrimiento y el 'ambientazo' que se espera en el coliseo de la Avenida de Suecia con el regreso de la Curva Nord, el conjunto blanquinegro quiere arrancar con paso firme y ofreciendo una imagen cargada de identidad.

Más allá de las caras nuevas -y las que pueden llegar-, el valencianismo se encomienda a la mentalidad y el fútbol de su entrenador para vivir una campaña en la que el Valencia pueda animar la lucha por las posiciones europeas. Esta será la primera temporada en la que Corberán se sentará en el banquillo desde el principio y si pudo mejorar drásticamente el juego del equipo en un contexto de máxima emergencia de resultados a corto plazo, la afición tiene mucha fe en lo que el de Cheste puede hacer empezando en 'igualdad' de condiciones y una pretemporada de por medio.

El primer paso será vencer a la Real Sociedad, un partido muy impprtante por varios motivos. El primero, para empezar generando una tendencia positiva y que ahuyente el nerviosismo propio del que arranca con mal pie, algo que hizo mucho daño al equipo la campaña pasada. El segundo, porque el cuadro txuri-urdin es un inmejorable termómetro competitivo. A pesar del bajón del curso pasado, los vascos trabajan desde la base una forma de jugar y le han dado las llaves de la nave a un hombre de la casa como Sergio Francisco, con el que esperan volver a Europa. Si el Valencia quiere luchar por el mismo objetivo, la Real emerge como un partido en el que demostrar en qué punto está el equipo y ponderar cuál es la diferencia real de nivel entre ambos.

Carlos Corberán, la bandera del equipo / JM LOPEZ

Al son de Javi Guerra

Uno de los factores clave para el partido de este sábado será el nivel de Javi Guerra, que llega lanzado del Trofeu Taronja. El futbolista de Gilet, recientemente renovado por el club, abandera el cambio que pretende traer Corberán al Valencia. Dinamismo, valentía, llegada... el canterano aúna los valores que el entrenador quiere aportar al juego de su equipo.

La llegada del preparador de Cheste y su ideario táctico elevaron a categoría de héroe al canterano en la salvación del equipo la temporada pasada. Guerra encontró un ecosistema en el que pisar el área, tener más ocasiones de conducir la pelota y más socios con los que combinar en el último tercio del campo. Ese buen nivel lo quiere multiplicar esta campaña y de ello dependerán en gran medida las posibilidades del equipo.

Se esperan 'debuts'

El Valencia CF lleva seis fichajes este mercado y tres de ellos, los primeros en llegar, apuntan directamente al once. Julen Aguirrezabala estará en portería, presumiblemente José Copete cormará pareja con César Tárrega en el eje de la defensa, mientras que Dani Raba será el vértice más ofensivo de un centro del campo que contará con Pepelu y Javi Guerra.

Esperarán su turno desde el banquillo Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma, tres hombres a los que el valencianismo tiene ganas de ver para testar hasta donde pueden llegar. A los dos primeros no los conoce, vienen de otras ligas aunque con buenas referencias, mientras que el atacante neerlandés tiene talento para ser uno de los grandes nombres del año, pero le acompaña la incertidumbre porque en las últimas temporadas no ha estado al nivel que apuntaba. El Valencia emerge para él como la gran oportunidad de demostrar su valía.

La plantilla, eso sí, pide todavía más refuerzos Corberán quiere un delantero centro y un extremo más en su equipo, pero debe dar más salidas además de la de Fran Pérez. En caso de sacar a André Almeida o Eray Cömert, además, el Valencia iría a por otro centrocampista y otro defensa central.

Grada de animación

El séptimo 'fichaje' del Valencia será el regreso de la Grada de Animación, que volverá a estar dirigida por la Curva Nord después del pacto alcanzado entre el club y sus representantes. El acuerdo cristalizó después de las reuniones con Tomás Ribera, que será el líder de la animación de la citada grada, en la que se trataron las condiciones para su regreso y en las que el Valencia CF ha validado una lista de integrantes propuestos por la Curva para coordinar las labores de animación esta temporada.

Altas y bajas

Las dos bajas que tendrá el Valencia son la de Thierry Rendall, que está en la fase final de su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y el meta Stole Dimitrievski, que este viernes ha sufrido molestias en el hombro.

Gorrotxategi, por su parte. no jugará el partido de este sábado ya que, según Sergio, "está tocado y no llega". Será la única baja de la primera convocatoria de la temporada. Además de Gorrotxategi, tampoco formarán parte de la expedición Sadiq, Carlos Fernández, Javi López, Becker y Odriozola. Estos cinco jugadores permanecen, por el momento, sin dorsal asignado, lo que añade incertidumbre a su situación en el equipo.