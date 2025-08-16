En Directo
Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF tras el estreno en Liga contra la Real Sociedad
- Acelerón esperado por el fichaje de Umar Sadiq
- Contratiempo con Dimitrievski
- Valencia - Real Sociedad: Alineaciones probables
- El Rayo, interesado en otro canterano del Valencia
- El primer objetivo de Corberán antes del cierre de mercado
- Fran Pérez deja un millón en la caja del Valencia CF
- Caso cerrado: Fran Pérez se marcha al Rayo Vallecano