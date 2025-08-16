Ron Gourlay habla del mercado de fichajes en la previa del Valencia-Real Sociedad

Ron Gourlay ha tomado la palabra ante los micrófonos de la televisión pocos minutos antes del debut liguero del Valencia CF frente a la Real Sociedad. El CEO de Fútbol del club blanquinegro se ha mostrado positivo con el inicio de la temporada y expresó que su equipo está "preparado" para lo que venga: "Hoy empieza la competición real, estamos bien preparados y respetamos a todos los rivales".

También fue preguntado por el mercado, todavía una asignatura pendiente en estos últimos días de agosto a pesar de los seis fichajes que ya ha realizado el club. Uno de los objetivos principales es la posición de delantero centro y Gourlay no cerró esa puerta: "Se ha hablado mucho de un delantero, vamos a ver cómo va el mercado".

Cabe recordar que a mediados de esta semana, en la rueda de prensa de presentación del escocés, habló también abiertamente del objetivo del club en lo que resta de mercado: "Quizá pueda haber alguna oportunidad, pero esto no se va a conseguir con una ventana de mercado, también va a depender de si encontramos el jugador adecuado".

Opción Sadiq

La principal opción del Valencia para reforzar esa posición de '9' es Umar Sadiq, que ya jugó la segunda parte de la temporada pasada cedido en Mestalla. En cuanto a nombres propios, Gourlay prefirió no hablar demasiado: "No hablo de jugadores de otros equipos".