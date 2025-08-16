En Directo

Directo | La Real avisa por partida doble

Sigue en vivo y en directo el partido de la jornada 1 de la Liga EA Sports 2025/26 con todos los goles y los comentarios del duelo en el Camp de Mestalla

Valencia CF - Real Sociedad: LaLiga en directo, resultado y goles

Valencia CF - Real Sociedad: LaLiga en directo, resultado y goles / SD

Iván Carsí

LaLiga alza el telón esta noche de sábado en Mestalla con un Valencia CF que quiere dejar atrás la turbulenta pelea por la permanencia y empezar a luchar por cotas más ambiciosas. Con Carlos Corberán a los mandos, una afición que anhela un año alegre después de tanto sufrimiento y el 'ambientazo' que se espera en el coliseo de la Avenida de Suecia con el regreso de la Curva Nord, el conjunto blanquinegro quiere arrancar con paso firme y ofreciendo una imagen cargada de identidad.

Más allá de las caras nuevas -y las que pueden llegar-, el valencianismo se encomienda a la mentalidad y el fútbol de su entrenador para vivir una campaña en la que el Valencia pueda animar la lucha por las posiciones europeas. Esta será la primera temporada en la que Corberán se sentará en el banquillo desde el principio y si pudo mejorar drásticamente el juego del equipo en un contexto de máxima emergencia de resultados a corto plazo, la afición tiene mucha fe en lo que el de Cheste puede hacer empezando en 'igualdad' de condiciones y una pretemporada de por medio.

