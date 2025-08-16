Directo | La Real avisa por partida doble

LaLiga alza el telón esta noche de sábado en Mestalla con un Valencia CF que quiere dejar atrás la turbulenta pelea por la permanencia y empezar a luchar por cotas más ambiciosas. Con Carlos Corberán a los mandos, una afición que anhela un año alegre después de tanto sufrimiento y el 'ambientazo' que se espera en el coliseo de la Avenida de Suecia con el regreso de la Curva Nord, el conjunto blanquinegro quiere arrancar con paso firme y ofreciendo una imagen cargada de identidad.

Más allá de las caras nuevas -y las que pueden llegar-, el valencianismo se encomienda a la mentalidad y el fútbol de su entrenador para vivir una campaña en la que el Valencia pueda animar la lucha por las posiciones europeas. Esta será la primera temporada en la que Corberán se sentará en el banquillo desde el principio y si pudo mejorar drásticamente el juego del equipo en un contexto de máxima emergencia de resultados a corto plazo, la afición tiene mucha fe en lo que el de Cheste puede hacer empezando en 'igualdad' de condiciones y una pretemporada de por medio.

📍 0-0 ⌚ 17’ 📰 ¡QUÉ POCO HA FALADO! Sale al contragolpe el Valencia, se proyecta Gayà al ataque, centro caliente al área pequeña que termina en córner.

📍 0-0 ⌚ 14’ 📰 ¡GAYÀAAAA! Salva el capitán el que podía haber sido el primero del partido. Brais se marchó de varios rivales en el área, le cae la pelota Oyarzabal solo en el área pero aparece Gayà para salvar y mandar a córner.

📍 0-0 ⌚ 11’ 📰 ¡JULEEEEEEN! Latigazo de Brais desde la frontal que atrapa el meta en dos tiempos.

📍 0-0 ⌚ 9’ 📰 Tapa Foulquier, primer córner para la Real

📍 0-0 ⌚ 6’ 📰 ¡RIOJAAAAAA! Le cayó un rebote tras un mal despeje al centro de Gayà y el cabezazo del atacante se marcha alto

📍 0-0 ⌚ 3’ 📰 Los dos equipos quieren jugar vertical por las bandas, pero de momento han empezado entonadas las dos defensas

📍 0-0 ⌚ 1’ 📰 El Valencia sale con la firme intención de controlar el balón con la pelota, que ha salido con mucha electricidad

📍 0-0 ⌚ 1’ 📰 ¡ARRRRRRANCA LA LIGA EN MESTALLA!

¡TODO LISTO PARA QUE SALTEN AL CAMPO LOS DOS EQUIPOS!