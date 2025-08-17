Dani Raba cae de pie en Mestalla

El estreno liguero en Mestalla sirvió para ver el debut oficial de los seis fichajes del equipo en lo que va de verano. Tres, los primeros en llegar, lo hicieron en el once titular y los últimos tres gozaron de protagonismo en la segunda parte. El paso de las semanas dirá quiénes de ellos acaban siendo más importantes en los planes de Carlos Corberán, pero si uno de ellos cayó de pie en su primer día ese fue Dani Raba.

El cántabro sumó la primera asistencia a su historial como valencianista, pero sobre todo dejó la sensación de poder ofrecer muchas cosas al equipo esta temporada. Desde la mediapunta dejó claro que es un futbolista de talento, un aspecto en el que el Valencia CF ha ido muy corto en los últimos años y que Raba lo tiene.

Dani Raba en el partido contra la Real Sociedad / Francisco Calabuig

El futbolista formó por delante de Pepelu y Javi Guerra, con el que se entendió a la perfección, y unos metros por detrás de Hugo Duro. Desde esa posición dio otra velocidad a las acciones del Valencia cuando logró aparecer, dejando la sensación de que si el equipo conseguía encontrarle más entre líneas iban a pasar cosas.

Influencia entre líneas

La Real Sociedad no se lo puso fácil en muchos tramos del partido, en los que estuvo muy presionante y le obligó a salir de su zona de mayor influencia para participar, pero cuando logró encontrarle demostró su capacidad para marcar diferencias. Primero articulando varias transiciones ofensivas o desequilibrando en el último tercio, pero sobre todo en la acción del gol.

Mapa de calor de Dani Raba contra la Real Sociedad / SD

Conexión 'letal'

Raba se deshizo de su marca, pidió el balón solo entre líneas y con varios segundos para pensar fue letal. El nuevo jugador del Valencia le puso un esférico teledirigido a Diego López a la espalda de la defensa y el asturiano, muy incisivo, consiguió batir a Remiro al primer toque.

El '19' expuso después del encuentro que se entiende muy bien con Diego López y que sabe cómo encontrarle dentro del campo: "En los entrenamientos ya intentamos tener esas conexiones, Diego corre muy bien al espacio y ya me va conociendo. Sabe que si corre se la voy a poner. Si tenemos conexiones a menudo, habrá muchas alegrias", expuso.

Encantado con Mestalla

El valencianismo tomó buena nota de lo que Raba puede darle al equipo... y el jugador de la exigencia y la militancia de Mestalla. En zona mixta confesó su felicidad por haber debutado ante más de 45.000 personas: "Para mí ha sido muy ilusionante por la gente, por ver un estadio lleno como estaba hoy, animando y la verdad que estoy muy contento. En cuanto a la afición, la verdad que da un empuje todo el partido que se agradece", exponía.

Por lo que al acuciante calor que había en Mestalla por el hecho de jugarse un partido a mediados de agosto, Raba no quiso utilizarlo como excusa por el hecho de que ambos equipos tenían que hacer frente a este problema: "El calor nos afecta a los dos por igual, es verdad que hay mucho calor y mucha humedad, que no permite que los jugadores den el 100% pero no hay que poner excusas y seguir trabajando y encara la semana con muchas ganas", señaló.