Diego López, el líder del ataque del Valencia CF

La vida sigue igual para Diego López. Ni el periodo vacacional, ni los nuevos fichajes, ni siquiera su renovación que todavía no está firmada le han desviado del camino que tomó en el segundo tramo de la temporada pasada: el de ser el líder del ataque del Valencia CF. Este sábado, en el estreno oficial en Mestalla frente a la Real Sociedad, el futbolista asturiano demostró que empieza el curso al mismo nivel que terminó el anterior, anotando el primer gol liguero del conjunto de Carlos Corberán y erigiéndose como la principal amenaza ofensiva del equipo a día de hoy.

Después de una mala primera mitad del Valencia frente al cuadro txuri urdin, los de Corberán adelantaron filas tras el paso por vestuarios y decidieron tomar el mando del partido, pero sin el acierto necesario para desequilibrar la balanza. Entonces apareció Diego López para hacer gala de una de sus principales virtudes: atacar en el momento oportuno cualquier mínimo espacio que genere el rival. El guajín detectó antes que nadie el hueco que se generó entre Zubeldia y Aramburu y, tras hacer el desmarque perfecto, se sirvió de una asistencia magistral de Dani Raba, que ha caído de pie en Mestalla, para despertar el primer rugido del curso en Mestalla.

La alegría no duró demasiado, porque Kubo empató prácticamente en la siguiente acción, pero Diego López celebró su tanto con la rabia del que se siente insaciable, con la euforia del que sabe que está sosteninedo el ataque de todo un Valencia CF desde hace ya varios meses. Y es que el colmillo del guajín no es nuevo, sino que viene de un curso pasado en el que ya fue el futbolista de ataque más decisivo para Carlos Corberán, y las estadísticas así lo avalaron: ocho goles y cinco asistencias en liga, casi todos ellos en un tramo clave de la temporada en el que el Valencia pudo olvidarse definitivamente del descenso y apurar el sueño de llegar a Europa.

Diego empieza la temporada como terminó la anterior

Y la mejor noticia, tanto para Diego López como para el Valencia CF, es que el '16' blanquinegro no parece dispuesto a levantar el pie del acelerador y, de hecho, apunta a que seguirá progresando y ganando importancia en el equipo. Mientras siga rindiendo a un nivel tan alto, Diego seguirá siendo un futbolista imprescindible en el once titular de Carlos Corberán, independientemente de la llegada de futbolistas de ataque en este mercado que han generado ilusión.

VALENCIA, 16/08/2025.- El centrocampista del Valencia Diego López (d) celebra su gol durante el partido de la primera jornada de LaLiga entre Valencia CF y Real Sociedad, este sÃ¡bado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque

Su renovación se anunciará pronto

La renovación de Diego López ha sido uno de los culebrones del verano en el Valencia CF, como la de Javi Guerra y César Tárrega. Sin embargo, mientras que la del zaguero de Aldaia y la del centrocampista de Gilet ya están firmadas, la ampliación de contrato del asturiano continúa sin ser oficial. El pasado miércoles, en su rueda de prensa de presentación, el nuevo CEO de Fútbol del Club, Ron Gourlay, fue preguntado al respecto y dejó claro que "estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo para su renovación".

El gol frente a la Real Sociedad debió ser la mejor forma de sellar definitivamente la renovación de un Diego López que este verano ya ha sido tanteado por varios clubes europeos, pero cuya intención siempre ha sido la de continuar en el Valencia CF. Esta semana podría ser la definitiva para el anuncio oficial de la ampliación de contrato del asturiano.

Diego habló tras el partido

Tras el empate del sábado, Diego López fue uno de los encargados de atender a los medios del club. El '16' se mostró contento con su gol y dio valor al punto: "Estoy contento por el gol. Una lástima que nos hayan empatado tan rápido. Hay que dar por bueno el punto ante un gran rival como es la Real". En sus redes sociales publicó un mensaje en la misma línea y añadió: "Hay que seguir trabajando".