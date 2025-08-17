Diego López valora el empate frente a la Real Sociedad

Rafa Jarque

València

Diego López fue uno de los nombres propios del Valencia CF en su estreno liguero de la temporada 2025/26. El Guajín, que ya terminó el curso anterior en un estado de forma formidable, fue el autor del primer gol blanquinegro de la nueva campaña y demostró que va a seguir siendo una de las referencias de ataque del conjunto de Carlos Corberán.

El futbolista asturiano atendió a los medios del club tras el partido y, aunque dio valor a su tanto, lamentó que el empate de la Real llegara tan pronto: “Estoy contento por el gol. Una lástima que nos hayan empatado tan rápido". En cualquier caso, Diego López se quedó con el lado positivo del empate: "Hay que dar por bueno el punto ante un gran rival como es la Real”.

Sobre el partido, el canterano destacó la mejoría de su equipo tras el paso por vestuarios y explicó que seguirán trabajando para corregir más errores con el paso de los partidos: “Hemos corregido dos o tres cosas en la salida de balón y cuando estábamos en campo contrario. En algunas acciones, nos cogían a contra porque estábamos algo partidos. Hay que seguir porque hay que corregir algunas cosas y darle continuidad a lo que hacemos bien”.

