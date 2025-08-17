Así han sido los debuts de José Copete y Arnaut Danjuma

El Valencia debutó en LaLiga contra la Real Sociedad en Mestalla en un partido marcado por ver cuál iba a ser el primer once de Carlos Corberán esta temporada. Era el primer verano del técnico de Cheste en el banquillo del cuadro valencianista y ha tenido la oportunidad de disfrutar de una pretemporada, al contrario que el curso pasado cuando llegó en pleno invierno y sin demasiado tiempo para trabajar. Además, el entrenador ha sido parte importante en la elección de algunos de los fichajes, quienes poco a poco se van abriendo paso en la alineación. Ese es el caso, entre otros, de Copete. Danjuma, por su parte, entró desde el banquillo. El andaluz arrancó LaLiga con el Valencia después de años en Palma defendiendo la camiseta del Mallorca y el segundo, recién llegado desde el Villarreal, es una de esas caras que han despertado cierta ilusión entre los aficionados.

José Copete debutó como titular en el primer once de Carlos Corberán en el inicio liguero, frente a la Real Sociedad de Sergio Francisco y fue de menos a más. Mientras, Danjuma entró desde el banquillo en el minuto 67 sustituyendo al exdelantero del Leganés y asistente en el partido de hoy, Dani Raba. En la primera parte, el equipo ‘txuri urdin’ no exigió demasiado a la defensa valencianista. Aunque, el central de Écija tuvo una buena acción defensiva en un uno para uno frente a Takefusa Kubo, mandando el balón al saque de esquina.

Durante el partido, intentó varios pases largos que acabaron en balón para el rival. También, tuvo un buen papel en los duelos aéreos, ganando tres de tres. En la jugada del gol de Takefusa Kubo, Copete reaccionó un poco tarde. El balón le llegó al jugador japonés en la frontal del área y Copete intentó tapar lo máximo posible, pero el balón acabó pasando y sorprendiendo a Julen, lo que significó el gol de la Real Sociedad y el empate del partido. No es un error ni mucho menos del futbolista llegado desde el Mallorca, pero podía haber encimado algo mejor al atacante nipón.

En su debut oficial con el Valencia CF, Copete falló una ocasión clarísima dentro del área pequeña en el minuto 70, en un disparo complicado porque venía potente desde la derecha pero que a cámara lenta parecía más difícil tirarla fuera que dentro de la portería. Esa acción habría significado el 2-1 del partido, y el primer tanto de Copete con la camiseta valencianista. El central disputó los 90 minutos donde hizo cinco despejes y donde dejó claro que a pesar de un mal arranque tiene la capacidad suficiente como para hacer 'click' y volver a recuperar la confianza. De hecho, Corberán destacó tras el encuentro esa habilidad de reponerse en su debut en un estadio que impone como Mestalla.

VALENCIA, 16/08/2025.- El defensa del Valencia Copete (i) intenta rematar a puerta durante el partido de la primera jornada de LaLiga entre Valencia CF y Real Sociedad, este sÃ¡bado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque

Primeros destellos de la 'Cobra'

Por otro lado, Danjuma mostró sus primeros destellos de calidad tirando un caño a un defensa del equipo vasco y finalizando la jugada en un disparó que acabó rechazada por la defensa del equipo ‘txuri urdin’ marchándose a saque de esquina. También provocó varias faltas de delantero, aguantando el balón de espaldas, pero en los 24 minutos que jugó no pudo hacer mucho más la 'cobra' que mostrar su calidad en el regate al aficionado valencianista.

Cabe recordar que el futbolista holandés nacido en Nigeria llegó hace apenas unos días al Valencia. Estuvo el pasado domingo 10 de agosto en la Ciudad Deportiva de Paterna por primera vez para pasar las pertinentes pruebas y unos minutos después acudió a Mestalla a hacerse fotos para el anuncio oficial. Con muy pocos días de trabajo, el entrenador de Cheste siguió dando la titularidad a su tridente habitual con las bandas para Rioja y Diego López y la punta de lanza para Hugo Duro, pero permitió que disfrutara del tramo final de un encuentro donde estuvo cerca el triunfo.