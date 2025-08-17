Javi Guerra vuelve a levantar a Mestalla

El Valencia CF firmó las tablas en su estreno liguero en la temporada 2025/26. El cuadro dirigido por Carlos Corberán no pudo pasar del empate ante la Real Sociedad, que supo cómo posicionarse en el campo para evitar la verticalidad del conjunto blanquinegro. Pese a no conseguir sumar de tres, el combinado valencianista generó numerosas ocasiones a partir de la construcción de Dani Raba y la llegada de Javi Guerra. Ambos han liderado la ofensiva 'che'.

Al centro del campo del Valencia le costó arrancar. La falta de movimiento en la medular condicionó la contrucción de juego del equipo dirigido por el técnico de Cheste, obligando a los defensas a jugar con Julen Agirrezabala o a buscar un balón largo a la parcela ofensiva.

Más participativo tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, Javi Guerra tuvo mucho más protagonismo en la zona de creación, y el Valencia lo notó. El de Gilet, participativo, fue capaz de conectar con los atacantes, por lo que el conjunto blanquinegro, alentado por el empuje de Mestalla, tuvo más llegada que en los primeros cuarenta y cinco minutos.

El joven talento valenciano fue capaz de levantar a la afición 'che'. El '8' del Valencia CF recibió el rechace de un saque de esquina, y rodeado de varios jugadores realistas no solo consiguió esconder y proteger el balón, sino que salió de la presión y conectó con el extremo para que este iniciase un contraataque al que él mismo se sumó para poner la guinda, pero su disparo se topó con un defensor 'txuri-urdin'.

Javi Guerra durante el Valencia-Real Sociedad / Francisco Calabuig

Guerra, recién renovado hasta 2029 a pesar de ser tanteado por grandes clubes europeos, demostró por qué es el líder del centro del campo. Y es que, del doble pivote que formó con Pepelu, el autor del doblete en el Trofeu Taronja también reflejó su capacidad de llegada, intentando finalizar jugadas. De hecho, Javi fue quien ha asistido a Copete en la que se erigió como una de las ocasiones más prometedoras del encuentro, ya que pudo haber supuesto el segundo tanto local.

Ugrinic le sustituyó en el 87'

El partido del centrocampista finalizó en el 87', cuando Corberán decidió darle descanso. En su lugar saltó al verde Filip Ugrinic, que se endosó por primera vez la camiseta blaquinegra y debutó en frente de la afición valencianista. El suizo, en apenas diez minutos, tan solo pudo participar en una oportunidad de ataque.