El mágico regate de Javi Guerra 'rompe' las redes

El Valencia CF jugó el sábado su primer encuentro liguero de la temporada. La afición valencianista estaba ilusionada con el debut oficial de las seis incorporaciones y por ver en el campo a los canteranos en los que tanta confianza hay depositada. Fue en los pies de uno de ellos en los que nació la jugada que está 'rompiendo' las redes sociales de La Liga. Javi Guerra logró escaparse de la presión de cuatro futbolistas de la Real Sociedad en una acción que levantó a Mestalla.

El tuit de Javi Guerra ya cuenta con 200.000 reproducciones y es la publicación más vista en la cuenta de La Liga esta jornada. El mediocentro del Valencia CF supera a la jugada de Lamine Yamal publicada horas antes. La acción del jugador del FC Barcelona, aunque también de gran nivel, solo tiene 80.000 visitas. El '8' de Mestalla vence a la estrella de la selección española en audiencias en el comienzo de la competición.

Partido de Javi Guerra

El partido del de Gilet fue de menos a más, al igual que el del resto del centro del campo del Valencia CF. Javi Guerra contó con 87 minutos donde mostró a Mestalla porque ha sido pretendido por grandes de Europa este mercado. Estuvo acertado en sus acciones, realizó 33 pases precisos, tres de ellos claves. El canterano valencianista creó una ocasión clara, pero no fue lo que causó los halagos hacia el jugador.

Javi Guerra recibió el balón de espaldas a la portería rival en un rechace de la defensa del Valencia. Cuatro futbolistas fueron a la presión del jugador, pero con la calma que caracteriza al valenciano logró superar a los rivales y comenzar una jugada de ataque. El mediocentro fue sustituido escasos momentos antes del pitido final para dar paso al debutante Ugrinic.

Javi Guerra, MVP del Valencia-Real Sociedad / SD

Empate ante la Real Sociedad

El Valencia CF comienza la segunda temporada bajo los mandos de Carlos Corberán. Aunque el equipo ha sufrido bajas importantes como la de Cristhian Mosquera, los fichajes han conseguido traer de vuelta la ilusión a los aficionados. El partido finalizó con empate y con aspectos a mejorar en ambos equipos. El Valencia logró adelantarse en el minuto 57 en un gol de Diego López gracias a la gran asistencia de Raba, jugador ya asentado al juego del técnico. La alegría duró poco, ya que tres minutos después Kubo puso el empate en el marcador con el que finalizaría el encuentro.