Ugrinic deja sus primeras pinceladas en Mestalla en el empate ante la Real Sociedad

El Valencia CF comenzó LaLiga 2025/26 en Mestalla en un duelo complicado frente a la Real Sociedad. El equipo de Carlos Corberán mostró altibajos a lo largo del encuentro, condicionado por la presión visitante y con momentos de mayor iniciativa blanquinegra en la segunda parte. En ese contexto llegó el estreno de Filip Ugrinic, fichaje procedente del Young Boys con experiencia en Champions League y en la selección suiza. Su incorporación generó expectación durante el verano y en Mestalla se produjo su primera toma de contacto oficial con la afición.

Ugrinic centró un balón que terminó en saque de esquina / Francisco Calabuig

Ugrinic, estreno breve pero voluntarioso

El centrocampista suizo debutó en el feudo valencianista tras sustituir a un hiperactivo Javi Guerra en el 87'. Apenas dispuso de nueve minutos, pero se mostró voluntarioso y con ganas de participar en todo momento. Durante su breve aparición lanzó un córner y logró cortar un centro ofensivo de la Real Sociedad, dejando detalles de concentración defensiva. En el plano físico evidenció poderío, aunque no llegó a protagonizar ningún choque relevante por la falta de tiempo. Un primer contacto positivo con la afición en su estreno como blanquinegro.

El futbolista suizo fue el último de los fichajes en saltar al terreno de juego después del debut en el once titular de Julen Agirrezabala, Raba y José Copete. Además, Santamaría y Danjuma fueron dos de los cambios que usó Carlos Corberán en el segundo tiempo en busca del triunfo contra la Real Sociedad. Ugrinic no ha tenido tiempo para mostrar su potencial más allá del tema físico, pero sí ha dejado claro que va a ser importante en duelos contra rivales que van al choque y que necesitan de un trabajo en el cuerpo a cuerpo. Eso sí, el mediocentro, aunque no pudo mostrarlo en su debut en Mestalla, tiene también ganas de demostrar que con balón es un futbolista especial y que tiene también capacidad para liderar al equipo en ese aspecto. Contra Osasuna en El Sadar tendrá una nueva oportunidad.