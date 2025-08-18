ANÁLISIS | El 'insuperable' César Tárrega

Esta no va a ser una temporada más para César Tárrega. Recientemente renovado, con su '5' a la espalda y después de ser la campaña pasada uno de los mejores jugadores del equipo, el canterano arrancó el pasado curso un año en el que cuenta con los galones para ser uno de los grandes líderes del equipo en el vestuario y sobre el terreno de juego. Contra la Real Sociedad firmó unos números y una serie de acciones defensivas que, de hecho, le sitúan como el principal pilar defensivo del equipo, un jugador para dominar la retaguardia. Fue 'insuperable' por sus rivales.

El futbolista valenciano, que la temporada pasada arrancó el curso con el cartel de defensa prometedor después de su gran rendimiento cedido en Segunda con el Real Valladolid, acabó confirmando sus hechuras de gran central acompañando a un Cristhian Mosquera que partía como líder del eje de la zaga y acabó siendo incluso destacando más que el alicantino.

Líder de la zaga

Esta campaña, después de renovar su contrato y con la salida de Mosquera al Arsenal, tanto el club como Carlos Corberán le han entregado las llaves de la defensa con una serie de gestos y el de Alaquàs dejó claro de primeras, contra el conjunto txuri-urdin, que está más que preparado para el desafío.

Tárrega subió varios peldaños en el escalón salarial -tuvo también un gran gesto con el club renunciando a una parte importante de la ficha el primer año para que fuese destinado a fichajes-, se le aúpo a categoría de capitán por detrás de José Luis Gayà y cogió el dorsal cinco. La historia con el club de sus amores continuaba, esta vez en condición de referente.

Exhibición contra la Real Sociedad

Su estreno fue en línea con el rendimiento mostrado la campaña pasada, cuajando una actuación cargada de seguridad y de bravura. Fue completamente irrevasable para los atacantes de la Real Sociedad, que no pudieron con él en ningún tipo de acción.

Los datos que ofrece SofaScore muestran que Tárrega ganó todos los duelos (4 de 4) y fue regateado cero veces, además de firmar acciones defensivas de mucho nivel. Las cifras muestran que el valenciano también bloqueó un disparo a portería, despejó tres balones, firmó dos intercepciones y una entrada a ras de suelo (tackle) exitosa. Y todo esto como un 'ladrón' de guante blanco: no tuvo que hacer ni una sola falta.

Los datos de César Tárrega contra la Real Sociedad / Pau Pardo

Con el balón en los pies, por otra parte, estuvo también certero. Firmó 50 pases buenos de los 55 intentados (91 por ciento de acierto en el pase) y cuatro de siete envíos en largo encontraron a un compañero. Dos veces tuvo que regatear al rival en salida de pelota y de las dos salió vencedor.