Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

Después del estreno liguero con empate frente a la Real Sociedad en Mestalla, el Valencia CF regresó este lunes a los entrenamientos con la mente puesta en su visita a Pamplona el próximo domingo. Para ello, los titulares estuvieron en el gimnasio haciendo una sesión de regeneración, mientras que los suplentes trabajaron sobre el terreno de juego.

En el elenco de futbolistas que saltaron al césped a entrenar hubo una gran noticia: la presencia de Thierry Rendall haciendo trabajo de campo. El portugués está en la recta final de su recuperación después de la lesión de rodilla que le privó de jugar la segunda vuelta de la temporada anterior y quema etapas para estar cuanto antes.

En cuanto a los tiempos de su regreso, la única referencia que existe es la que dio el propio jugador al micrófono de 'El Chiringuito' hace una semana asegurando que, aunque no tiene fecha exacta para volver, está trabajando "para estar después del parón con el equipo". Es decir, a mediados de septiembre, cuando el campeonato vuelva de su primera ventana para compromisos internacionales. El partido sería contra el FC Barcelona, lo que hace impensable que se precipitase su regreso después de un periodo tan largo de inactividad.

Almeida y Dimitrievski, presentes

En la sesión de trabajo también participaron dos futbolistas cuyo futuro apunta lejos de Mestalla, pero que todavía no tienen opciones firmes para salir. Se trata de Stole Dimitrievski, que no estuvo en el banquillo contra la Real Sociedad por molestias, pero que su rol de suplente le hace quere abandonar el conjunto valencianista.

Stole Dimitrievski en un partido con el Valencia CF / @ValenciaCF

El centrocampista portugués, por otra parte, sí tuvo minutos ante la Real, pero quiere marcharse porque no se siente valorado económicamente por el club, que le trasladó una propuesta de renovación muy por debajo de lo que esperaba. La vía turca no llegó a cristalizar y espera una oferta que satisfaga a todas las partes. Mientras tanto, la idea de Corberán es la de seguir utilizándolo.