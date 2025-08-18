Diego López se cuela entre los goleadores más rápidos del Valencia

Con su estreno goleador en la 25/26, Diego López anota el primer gol del murciélago en esta nueva temporada; siendo el primer canterano en hacer el primer tanto liguero desde Carlos Soler. Su gol, aunque supuso adelantarse a la Real Sociedad en el marcador, acabó por no dar los tres puntos al Valencia, debido al empate de Kubo. Eso sí, con su tanto, el ‘guajín’ entra en las listas de goleadores más jóvenes del Valencia.

En el ‘top’ de los más precoces

Diego López alcanzó la cifra de los 15 goles en LaLiga el pasado sábado, en Mestalla. Lo ha hecho a la edad de 23 años y 95 días. Estas cifras suponen que el atacante valencianista se cuele en los ‘tops’ de los jugadores que este siglo más goles hicieron a temprana edad. De hecho, en lo que llevamos de siglo XXI, tan solo tres jugadores han alcanzado antes los quince goles en liga con la camiseta del Valencia: Juan Mata (20 años y 356 días), Paco Alcácer (21 años y 246 días) y Santi Mina (21 años y 347 días).

Juan Mata con la camiseta del Valencia / JM López

Dos asturianos en la lista

Estos datos, procedentes de Opta, reflejan el temprano impacto que Diego López ha tenido en Mestalla. Un impacto que, además, está traduciendo en goles para los de Carlos Corberán. Lo más llamativo: la presencia de dos asturianos en dicho ‘top 4’. Diego López y Juan Mata son dos de los máximos goleadores más jóvenes del Valencia CF, y de seguro que el ‘16’ valencianista anda detrás del objetivo de dejar en Mestalla el mismo buen recuerdo que dejó su paisano Mata.

Además, son dos nombres que no ocupan la demarcación de delantero centro. Si bien Paco Alcácer o Santi Mina sí eran ‘nueves’ más referenciados, tanto Diego como Mata son atacantes que influyen más en otras parcelas del ataque. Ya sea atacando la diagonal desde la banda como lo hace el ‘guajín’ o partiendo desde la mediapunta creativa que ocupaba Juan Mata.