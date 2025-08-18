Los primeros goleadores del Valencia en las últimas diez ligas

El ‘guajín’ abrió la cuenta goleadora de la temporada valencianista y confirmó que inicia el curso en la misma línea con la que cerró el anterior: siendo el jugador más determinante en ataque. Su renovación, según Gourlay, está “cercana al acuerdo” aunque aún no cerrada, y podría oficializarse en los próximos días. El futbolista asturiano volvió a dejar claro que mantiene el nivel, firmando el primer tanto liguero del conjunto de Carlos Corberán y consolidándose como la principal amenaza ofensiva del equipo en la actualidad.

Desde SUPER repasamos quiénes fueron los autores del primer gol del Valencia en las últimas diez temporadas, un recorrido que nos permite recordar cómo arrancaba cada curso y qué jugadores abrieron el camino del equipo año tras año.

2016/2017: Santi Mina (VCF 2-4 Las Palmas). El delantero gallego anotó un doblete en Mestalla para convertirse en el primer goleador de la temporada 15/16, aunque sendos goles no fueron suficientes para contrarrestar el festín goleador del equipo de Setién en el templo valencianista.

2017/2018: Simone Zaza (VCF 1-0 Las Palmas). Los mismos equipos y el mismo escenario para la primera jornada del año siguiente, pero ahora con victoria de los Marcelino; que afrontaban una temporada que les valió para clasificar a Champions League. Un gol de Zaza abrió la lata de la campaña 17/18, en la que acabaría firmando 13 tantos.

Simone Zaza celebra el 1-0 frente a la UD Las Palmas / EFE

2018/2019: Rodrigo Moreno (VCF 1-1 Atlético de Madrid). El gol del internacional español supuso el empate final, contrarrestando el tanto inicial de Ángel Correa. Control con el pecho y una volea de zurda excepcional para sumar el primer punto del año del centenario, que culminaría con la consecución de la Copa del Rey.

2019/2020: Kévin Gameiro (VCF 1-1 Real Sociedad). El gol del delantero francés del Valencia puso por delante al cuadro de Mestalla, que vio como en los compases finales se le escapó el encuentro. Una expulsión de Coquelin en el minuto 100’ y el empate de Oyarzabal en el 111’ acabaron por amargar la tarde a los aficionados del Valencia.

2020/2021: Gabriel Paulista (VCF 4-2 Levante). Derbi valenciano en la jornada uno y festín del equipo que dirigía Javi Gracia. A un tempranero gol de Morales, Gabriel Paulista respondió con un cabezazo en el minuto 12; presagiando un encuentro de muchos goles —seis, concretamente— que se acabaría llevando el Valencia CF.

2021/2022: Carlos Soler (VCF 1-0 Getafe). El gol de penalti de Soler a los once minutos fue el único del encuentro, suponiendo un comienzo con victoria de los chicos de Bordalás ante su exequipo. El partido, además, fue altamente condicionado por la temprana expulsión de Hugo Guillamón; que vio la roja por una dura entrada 30 segundos después del pitido inicial.

Soler celebrando el gol ante el Girona / JM Lopez

2022/2023: Carlos Soler (VCF 1-0 Girona). Dos años consecutivos con victoria gracias a un gol de penalti de Soler, en este caso, justo antes de marcharse al PSG. La temporada del centenario de Mestalla arrancó bien aunque se acabó sufriendo para mantener la categoría. Baraja sustituyó a Gattuso y se encomendó a Diego López, Javi Guerra y compañía para salvarse.

2023/2024: Diakhaby (Sevilla 1-2 VCF). Arranque con victoria en el Sánchez Pizjuán, con un Mouctar Diakhaby desempeñándose como mediocentro y siendo el autor del primer gol en LaLiga. En-Nesyri empató el choque y Javi Guerra dio la victoria a los de Baraja en el minuto 88’.

2024/2025: Hugo Duro (VCF 1-2 Barcelona). El Valencia se adelantó con un gol de Hugo Duro al filo del descanso, pero Lewandowski empató antes del final del mismo; y volvió a anotar de penalti en el 49’ para certificar una derrota que anticipaba cuán difícil iba a ser la pasada temporada en Mestalla.

Hugo Duro celebrando su gol contra el FC Barcelona / EFE