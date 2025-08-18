Prioridad: ponerle el sello oficial a la renovación de Diego López

A la espera de una respuesta por parte de la Real Sociedad, club al que se ha presentado una oferta para recibir la cesión de Umar Sadiq, la semana ha comenzado con un nombre propio en la mesa del Valencia CF: Diego López. Club y agente han retomado este lunes las negociaciones con el objetivo de dejar la renovación de su contrato totalmente cerrada, al 100 %. Los dirigentes no quieren dejar correr más tiempo el asunto y pretenden oficializar en los próximos días el blindaje de un futbolista por el que se han interesado diferentes equipos de la Premier y la Serie A, tal y como informó Superdeporte en abril.

De hecho, según ha podido confirmar este diario, el Bologna de Italia ha estado pendiente de todo el proceso de renovación del asturiano, por el que ha suspirado desde hace semanas y hasta hace unos días con tal de poder cubrir el vacío que dejó en el conjunto rossoblù la venta de Dan Ndoye, al Nottingham Forest, por más de 40 millones de euros. El Bologna, clasificado como campeón de Copa para la Europa League, tiene dinero para reinvertir y el deseo de contar con un atacante con las cualidades de Diego López. Hasta el punto de estar dispuesto a ofrecer al Valencia una cantidad superior a 12 millones de euros. A los italianos, sin embargo, les ha faltado hasta ahora el 'OK' del joven asturiano, entusiasmado con su continuidad en Mestalla.

Por encima de todo lo demás, la prioridad en estos momentos en el mercado del Valencia es la de finiquitar de una vez por todas la renovación del '16', autor del gol frente a la Real Sociedad en la primera jornada de Liga. Las conversaciones, según ambas partes, trascurren de manera positiva para que pronto pueda hacerse oficial la ampliación de contrato del jugador nacido en Turón hace 23 años.

Durante todo el proceso negociador el rendimiento de López sobre el campo ha continuado siendo firme, haciendo méritos para que el club lo premie con uno de los salarios de la clase media alta de la plantilla. El de un titular determinante en el equipo de Carlos Corberán. En principio, el acuerdo uniría a Diego López hasta junio de 2029.

La renovación que estaba pendiente de cerrar

El sábado 9 de agosto todavía existían diferencias en lo económico, motivo por lo que la entidad valencianista no pudo oficializar las tres renovaciones de los canteranos en un solo golpe. Los anuncios en la jornada del Trofeu Taronja se limitaron a Javi Guerra y César Tárrega. Una semana después, el Valencia asume una mejora sobre las propuestas anteriores, sabedor del valor que ha alcanzado Diego. Por ello, también se ha barajado la opción de alargar un año más el nuevo contrato. Con apenas 23 años, el asturiano suma ya 15 goles en la Liga con la camiseta blanquinegra, unas cifras a su edad que tan solo mejoran hombres como Juan Mata, Paco Alcácer o Santi Mina.

La voluntad de Diego López, siempre priorizando al Valencia entre cualquier interés que pudiera llegarle, ha resultado clave para su continuidad. Esa es la principal baza con la que ha contado Corberán, encantado con sus prestaciones en cualquier posición detrás del delantero centro. Las posturas para la renovación están "muy cerca" y "en buena sintonía", el club y el representante ultiman, con nuevos contactos en estas horas, detalles para que antes del cierre del mercado el goleador defienda ya la camiseta valencianista con su contrato blindado.