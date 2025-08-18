El Rayo, a punto de fichar a otro canterano del Valencia CF

El mercado se sigue moviendo a falta de ya menos de dos semanas para que baje el telón y los equipos persiguen operaciones de última hora que puedan elevar el suelo competitivo de su plantilla. En LaLiga, aunque los recursos son más limitados que en otros campeonatos como el inglés, hay algunos clubes 'privilegiados' que todavía tienen capacidad para seguir firmando futbolistas.

Uno de ellos es el Rayo Vallecano, que esta temporada está de enhorabuena tras lograr la clasificación a competición europea en la pasada edición de LaLiga. Eso sí, primero tendrá que superar al Neman Grodno bielorruso en la fase previa para estampar definitivamente su nombre en la Conference League. El partido de ida se juega este jueves en tierras bielorrusas.

Y para competir de la mejor forma posible por todo el continente, el club presidido por Martín Presa ha hecho un esfuerzo grande en la actual ventana de traspasos, manteniendo a la columna vertebral del equipo e incorporando otros perfiles interesantes como Luiz Felipe o Fran Pérez, procedente del Valencia CF.

Facu González / Feyenoord

No dan el mercado por cerrado

Para el Rayo el mercado no está finalizado y siguen buscando oportunidades, sobre todo en el centro de la zaga, la demarcación hasta ahora más débil de la plantilla, entre otras cosas por las lesiones. La dirección deportiva franjirroja está peinando el mercado y en la lista de opciones aparece, y muy bien situado, Facu González, canterano del Valencia CF que en verano de 2023 abandonó la Academia rumbo a la Juventus de Turín, que apostó fuerte por él. Según adelanta MARCA, el uruguayo es la opción que más encaja de todas las que valora el club vallecano y la operación podría tomar forma en las próximas horas.

Facu, de cesión en cesión

De momento la incógnita es si el Rayo busca una cesión o adquirir al futbolista en propiedad. La realidad es que, desde que se marchó a la Juve, Facu ha encadenado cesión tras cesión, sin demasiadas oportunidades en el primer equipo juventino. Sampdoria y Feyenoord han sido sus últimos destinos y ahora, a sus 22 años, podría regresar a la liga española.