Última hora de los fichajes del Valencia CF este lunes: Sadiq, Iván Azón y la 'Operación Salida'

El Valencia CF ya vive su segunda semana de temporada oficial 2025/26. El equipo blanquinegro arrancó la temporada con un empate frente a la Real Sociedad en Mestalla, que dejó un sabor agridulce. Los valencianistas compitieron a un gran nivel en ciertas fases del partido, los nuevos como Raba dejaron ya muestras de su calidad, pero el gol de Take Kubo cortó las esperanzas de sumar la primera victoria.

Pese a ello el equipo de Carlos Corberán todavía necesita rodaje, como se ha podido ver en el resto de partidos de la jornada 1 de Liga, así como completar el equipo. Los últimos días del mercado se avecinan intensos y más después del aviso del propio técnico tras el duelo: “La plantilla no está cerrada”

Carlos Corberán, la bandera del equipo / JM LOPEZ

Diego López empieza como empezó

En ese sentido y antes de meterse de lleno en el mercado, este Lunes 18 de agosto el protagonista de la portada de SUPER es Diego López.

El Guajín ha empezado igual de enchufado la temporada que como la terminó hace unos meses. El asturiano estuvo muy activo e incisivo en el primer duelo, demostrando su calidad tanto para el desborde como para aparecer en fase de finalización. López y Raba se las arreglaron para dibujar el primer golazo de la temporada del Valencia CF.

El asturiano, de los canteranos, es el último que falta por renovar, no obstante Ron Gourlay desveló la semana pasada que la negociación está “cercana al acuerdo”.

Se calienta el fichaje de Sadiq

El Valencia CF continúa trabajando el fichaje de Umar Sadiq. Una incorporación que se cuece a fuego lento durante todo el verano, pero que en las últimas horas ha cogido velocidad de crucero y puede ser definitiva. El club de Mestalla ha estado pendiente todo el verano de la situación del delantero, porque cuadra económicamente y porque gusta mucho a Carlos Corberán. Ahora el Valencia ha pegado un acelerón por Sadiq.

Umar Sadiq, en carrera durante un partido del Valencia CF / EFE

En primer lugar el Valencia CF ya ha puesto una oferta encima por Sadiq. No obstante, todavía, no es una propuesta que colme las pretensiones de la Real Sociedad. Pese a ello las posturas entre clubes están mucho más cercanas que hace unas semanas, una situación de mercado que desde el Valencia CF ya preveía que podía darse a estas alturas de la ventana de traspasos.

Por su parte el futuro de Iván Azón no está en el Ipswich. Al menos así lo aseguró Kieran McKenna, entrenador del conjunto inglés, después de su primer partido del curso. "No, el fichaje no ha avanzado finalmente. No voy a decir nada más por respeto a todas las partes implicadas. No creo que el jugador (Azón) vaya a unirse al Ipswich en esta ventana del mercado", respondió McKenna en la sala de prensa de Portman Road tras el empate a un gol en la segunda jornada de la Championship.

Pendientes de la ‘Operación Salida’

Por último cualquier hipotética llegada o fichaje añadido a la llegada de Sadiq depende de lo que ocurra con las salidas en las últimas jornadas de la ventana de traspasos.

En ese sentido y tras la marcha de Fran Pérez, el siguiente en la rampa era André Almeida. El portugués ha estado todo el verano en el candelero por el interés del Trabzonspor en su fichaje, sin embargo, las aspiraciones del Valencia CF no han sido colmadas por los turcos.

André Almeida contra el Leganés / EFE

Mientras tanto Almeida tuvo algunos minutos frente a la Real Sociedad y es que en caso de quedarse es una pieza de la que Corberán puede echar mano en momentos puntuales como se evidenció en el estreno en Mestalla.

Más complicada es la situación de los tres descartes que restan; Sergi Canós, Hugo Guillamón y Eray Cömert. Los tres tienen la puerta abierta, no entran de inicio en los planes de Corberán y tendrán que buscarse una salida si quieren tener minutos este curso.