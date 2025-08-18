Última hora sobre el futuro de Iván Azón: No jugará en el Ipswich

Mientras el Valencia CF centra el objetivo en la llegada de un '9' potente y físico que complemente en la punta de lanza a Hugo Duro, uno de los futbolistas cuyo nombre más se ha relacionado con los de Mestalla, Iván Azón, continúa sin equipo. Todo parecía hecho ya con el Ipswich Town, equipo de segunda división inglesa, cuando el entrenador de 'The Blues' Kieran McKenna, dio por tumbado el fichaje.

"No, el fichaje no ha avanzado finalmente. No voy a decir nada más por respeto a todas las partes implicadas. No creo que el jugador (Azón) vaya a unirse al Ipswich en esta ventana del mercado", respondió McKenna en la sala de prensa de Portman Road tras el empate a un gol en la segunda jornada de la Championship.

Hace unas semanas, el Ipswcih acometió el fichaje, procedente del Ajax de Chuba Akpom, al que esperan para la próxima semana como la principal alternativa para dar descanso en su ataque al internacional escocés George Hirst.

Prioridad: un '9' que ofrezca alternativas a Hugo Duro

Mientras tanto, el Valencia sigue tratando de cerrar la llegada de un delantero centro de área. Un jugador que ofrezca una alternativa a Hugo Duro. El perfil en el que se trabaja es el de un ariete fuerte y potente que se adapte al juego de contragolpe y con habilidad para concluir jugadas en el área. La dirección deportiva maneja distintas opciones, aunque en la que se ha trabajado durante el fin de semana, mediante conversaciones con la Real Sociedad, es la de Umar Sadiq.

Umar Sadiq está deseando cambiar la camiseta de la Real por la del Valencia / EFE

El delantero nigeriano de 28 años está poniendo todo de su parte para que el conjunto vasco ceda y acepte nuevamente su marcha al Valencia a préstamo para la campaña 2025/26. Con contrato hasta junio de 2028 en Donosti, Jokin Aperribay, presidente de la Real, es partidario de que la salida de Sadiq sea definitiva en forma de traspaso. No obstante, la presión del jugador y el hecho de que no haya llegado aún una oferta que convenza a Aperribay son las bazas con las que juega el club de Mestalla.