El húngaro que fue pesadilla y clamor en Mestalla

Los caminos de Ladislao Kubala y el Valencia CF se han cruzado en infinitas ocasiones, y no solo como rivales. El húngaro fue la piedra angular del proyecto de resurrección del FC Barcelona en la década de los cincuenta y le hizo la vida imposible al conjunto valencianista gracias al fútbol de quilates que tenía en sus botas. En ese entonces, con un Real Madrid no tan fuerte, Barça y Valencia se disputaban el trono a orillas del mar Mediterráneo, y Kubala tuvo el honor de enfundarse ambas elásticas.

El de Budapest es una de las grandes leyendas de la entidad blaugrana, y del fútbol en general, pero defendió los colores del cuadro catalán desde 1950 hasta 1961. Se dice pronto. No está al alcance de todo el mundo, pero Kubala era especial. Aquel joven que escapó de su país natal disfrazado de soldado ruso y que, además, estuvo cerca de fichar por el Real Madrid, terminó llegando a la Ciudad Condal convirtiéndose en el jugador mejor pagado del momento.

Durante esos once años en los que estuvo en las filas del club catalán, también tuvo el tiempo para protagonizar una curiosa estampa que, aunque en su momento era algo habitual, ahora se vería como una especie de 'invento' del fútbol moderno y no faltarían las críticas. Por aquel entonces, los grandes nombres del fútbol mundial solían disputar algunos amistosos con otro club y, obviamente, una de esas estrellas por la que suspiraban todos los equipos era Ladislao Kubala.

Foto del equipo con Kubala en el partido frente al Rangers en 1956 / @MgMiquel / X

De la rivalidad al disfrute

El Valencia no sería menos y 'fichó' al astro húngaro en dos ocasiones. La primera vez que se vistió de gala en Mestalla fue el tres de junio de 1956, en un amistoso frente al Glasgow Rangers. Se trataba de la tercera entrega del enfrentamiento entre escoceses y valencianos, pues los dos partidos anteriores habían finalizado en tablas y había que desempatar de alguna forma. Para ello, el Valencia puso toda la 'carne en el asador' y se hizo con los servicios de Kubala para que deshiciese la igualada de una vez por todas.

Como era de esperar, Kubala hizo valer su calidad y otorgó la victoria a la parroquia valencianista. El partido terminó con un 4-1 favorable a los de Mestalla y el jugador del Barça firmó una actuación impecable. El Valencia se marchó al descanso por detrás en el marcador, pero al inicio del segundo tiempo el húngaro dio un pase de gol a Vicente Seguí para iniciar la remontada blanquinegra. Además, el atacante anotó los dos últimos goles para sellar la victoria y dejar su nombre grabado en las paredes de Mestalla.

Mangriñán y Kubala con la senyera en el partido frente al Rangers / @mangri66 / X

Repitió cuatro años después

Sin embargo, para volver a disfrutar de Kubala con la camiseta del Valencia, la afición tuvo que esperar cuatro años más. Fue un trece de marzo de 1960 cuando, en un partido organizado por la Asociación de la Prensa de València, Mestalla pudo vibrar de nuevo con los regates del 'crack' de Budapest. En el amistoso frente al Berliner SV alemán, el club contó con el préstamo de dos estrellas para su once inicial: Kubala y Vavá Neto, bicampeón del mundo con Brasil.

Durante el partido, la mayoría de aplausos procedentes de la parroquia valencianista tenían un destino claro, Kubala. En ese momento, el 'magiar' ya superaba la treintena de edad, pero su magia seguía intacta. Sus habilidades con el balón volvieron a encandilar a la afición y, además, el futbolista regaló a los allí presentes dos asistencias y un gol para cerrar la victoria por cinco tantos a uno. Allí, además, compartió delantera con Walter Marciano, el primer gran ídolo brasileño de Mestalla, y quien, desgraciadamente, falleció solo un año después en un accidente de tráfico.