Diego López hasta 2029

El nuevo contrato de Diego López como jugador del Valencia CF se extenderá hasta el 30 de junio de 2029. En la jornada del lunes, tal y como informó SUPER, el club y el representante del futbolista avanzaron en los últimos detalles del acuerdo. Con el Bologna, entidad pujante de la Serie A, dispuesta a hacer una oferta inicial por encima de 12 millones, Ron Gourlay, CEO de Fútbol de los blanquinegros, no ha querido estirar más la cuerda y en los próximos días la ampliación por cuatro temporadas será oficial.

El plan primero del Valencia pasó por anunciar al unísono las renovaciones de los tres canteranos en la previa del partido frente al Torino del Trofeo Taronja. Finalmente, sin embargo, solo pudo hacerlo aquel sábado 9 de agosto con César Tárrega y Javi Guerra. Todavía restaban unas diferencias por limar en la propuesta económica realizada a Diego López. Una semana después, como desvelaba este diario, el club ha preferido que el asunto no se alargase por más tiempo y ha decidido asumir una nueva mejora en las condiciones ofrecidas al delantero en relación con las ofertas anteriores.

Diego López festeja el gol a la Real con los aficionados / VCF Media

En ese contexto, con Diego López sintiendo que el Valencia lo valora conforme a su rol de titular determinante en el once de Carlos Corberán, el club y los representantes del futbolista intercambian la documentación para que en cuestión de unos días pueda ponerse el sello oficial a la renovación con el anuncio público del acuerdo. La entidad de Mestalla ha hecho buena la baza del jugador, quien ha tenido desde el primer día la continuidad en València como su primera y, prácticamente, única opción.

En las últimas fechas, mientras el Bologna insistía por el extremo asturiano en su búsqueda de un extremo que supla la venta millonaria de Dan Ndoye al Nottingham Forest, el Valencia y Diego López han ultimado los detalles pendientes. Entre las opciones para premiar lo hecho en las últimas temporadas sobre el campo por el atacante de 23 años se contempló la de extender un año más el contrato, aunque a la postre ha prevalecido un aumento sobre la base anual.

Diego López pasará a disponer en la plantilla del estatus que se ha ganado con rendimiento desde que los responsables de la Academia VCF lo contrataron en el verano de 2021.