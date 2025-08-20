Hace 34 años, el Valencia CF se enfrentó a la URSS en plena crisis soviética

Hace 34 años, el Valencia CF disputó la primera jornada de la 21.ª edición del Trofeo Naranja frente a la selección de la URSS. Aquel partido, jugado el 20 de agosto de 1991, coincidió con el histórico Golpe de Agosto que precipitó el final de la Unión Soviética. Cuatro meses después, aquella selección dejó de existir con la disolución del país. En esos días, la URSS atravesaba una grave crisis política y económica. El intento de golpe de Estado contra Gorbachov había dejado al país al borde del colapso y aceleró la independencia de varias repúblicas.

La selección de la URSS / X

En medio de todo esto, que la selección soviética viajara a Valencia resultaba llamativo y simbólico, ya que aquel fue uno de los últimos partidos que disputó antes de desaparecer. Finalmente, el último encuentro oficial fue contra Chipre en la Clasificación de la Eurocopa de 1992, en la que la URSS se despidió venciendo por 0-3 al conjunto chipriota.

Crónica del partido

Con este marco histórico, llegó el momento de saltar al césped y repasar cómo se desarrolló el partido. El XI titular del Valencia, dirigido por Guus Hiddink, fue: Sempere; Torres, Voro, Camarasa, Giner, González (Arroyo), Fernando, Rommel Fernández, Penev, Nando y Roberto. Por su parte, la selección soviética, campeona de Europa en los años 60, alineó a Tscherchenssov; Chernishov, O. Koutznesov, Tsveiba, Galiamine, Shalimov, Mikhailichenko, Korneev, Sergueev, Kolivanov y Mostovoi.

Guus Hiddink, entrenador del Valencia CF entre 1991 y 1994 / VCF

El equipo de Mestalla comenzó ganando con un gol tempranero de Fernando Gómez, en el minuto 3, pero la URSS empató en el 27 gracias a Korneev. El jugador más destacado fue el portero valencianista José Manuel Sempere, que firmó un gran partido bajo palos. El encuentro finalizó 1-1. Ambos equipos aún debían disputar la segunda jornada frente al São Paulo FC. Tras el empate del equipo brasileño contra la URSS y la victoria del Valencia frente a los brasileños, el conjunto valencianista se proclamó campeón de la 21.ª edición del Trofeo Naranja, mientras que los soviéticos quedaron últimos del triangular.

Valencia contra la URSS / X

El torneo reunió a unas 10.000 personas en el Estadio Luis Casanova, hoy conocido como Mestalla, nombre que llevaba en honor a uno de los mejores presidentes de la historia del club, Luis Casanova Giner. Además del combinado soviético, también participó el São Paulo FC. Por entonces, el Trofeo Naranja se jugaba en formato triangular, sistema que se mantuvo hasta 1998, cuando se adoptó el actual partido único.

El Valencia CF contra selecciones

No es habitual ver partidos entre clubes y selecciones, pero a lo largo de su historia, el Valencia CF ha disputado varios encuentros de este tipo. Además del histórico partido frente a la URSS, el conjunto blanquinegro se enfrentó a la selección argentina en agosto de 1981, entonces vigente campeona del mundo tras el Mundial de Argentina 1978. En aquel partido disputado en el Luis Casanova, el combinado albiceleste contaba con estrellas como Kempes y Diego Armando Maradona. Finalmente, el partido terminó con victoria argentina por 0-1, gracias a una prodigiosa acción de Maradona: arrancó desde el centro del campo, sorteó a cuatro adversarios, incluido el portero, con el balón pegado a los pies, y permitió a Díaz enviar el balón al fondo de la red sin oposición. Ese mismo mes, el Valencia también se enfrentó a las selecciones de Honduras y Hungría.

Pasaron 14 años para que el Valencia volviera a enfrentarse a una selección, y no a una cualquiera, sino a la vigente campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos 1994: la selección de Brasil. La ‘canarinha’ contaba con jugadores como Cafú o Ronaldo Nazario, este último, apenas había disputado un minuto en aquel Mundial. Finalmente, la selección brasileña venció al Valencia por 2-4, en lo que sería el último partido del club frente a una selección durante casi tres décadas.

Ronaldo Nazario contra el Valencia CF / X

No fue hasta la temporada pasada cuando el conjunto blanquinegro volvió a enfrentarse a un combinado nacional: México. El partido se disputó porque la selección mexicana ya está clasificada como anfitriona del Mundial de 2026, mientras que muchas otras selecciones jugaban partidos de clasificación, por lo que la federación mexicana decidió enfrentarse al Valencia CF. El encuentro terminó en empate a 2, con doblete de Dani Gómez.