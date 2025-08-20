Las claves del Osasuna-Valencia de la segunda jornada de liga

Osasuna y Valencia se miden este domingo en El Sadar a partir de las 17 horas en el partido correspondiente a la segunda jornada de liga. Tras el empate blanquinegro en Mestalla frente a la Real Sociedad y la polémica derrota rojilla en el Santiago Bernabéu, ambos conjuntos buscan la primera victoria oficial de la temporada que les permita dar el primer paso firme hacia el objetivo.

Para el conjunto de Carlos Corberán se trata del debut a domicilio esta temporada. El técnico, que no podrá contar con ninguna cara nueva respecto al primer partido, tuvo una primera toma de contacto el pasado sábado frente al cuadro txuri urdin y este domingo decidirá si quiere introducir algún cambio ya sea en el once titular o en el sistema. En la jornada Agirrezabala y Copete fueron los únicos fichajes que salieron de inicio, mientras que Santamaría, Ugrinic y Danjuma esperaron su turno desde el banquillo. Este domingo alguno de ellos podría dar el salto al once titular.

Plena confianza en Diego López y Javi Guerra

Conseguir la primera victoria de la temporada pasa por la mejor versión de Diego López y Javi Guerra. El guajín demostró en el primer partido que ha empezado la temporada cómo terminó la anterior: siendo el futbolista de ataque más decisivo del equipo. Suyo fue el gol que, a la postre, permitió sumar el primer punto de la temporada, y Corberán espera que Diego mantenga ese nivel de eficacia en El Sadar. Javi Guerra, por su parte, firmó un gran segundo tiempo y está ante la temporada de su explosión definitiva. El de Gilet debe erigirse como el líder absoluto del Valencia y demostrar que es el futbolista más diferencial sobre el campo. Muchos partidos esta temporada deben estar en sus botas.

Diego López festeja el gol a la Real con los aficionados / VCF Media

Crecimiento defensivo

Aunque fue de menos a más, la parcela que más dudas dejó ante la Real fue la defensiva. Copete y Tárrega deben seguir construyendo química entre ambos para encontrar la solidez que necesita el equipo. Ante Osasuna no debería haber cambios en la zaga y Corberán volverá a apostar por los mismo cuatro futbolistas: Foulquier, Copete, Tárrega y Gayà.

Osasuna llega 'cabreado' y con una baja sensible

El conjunto rojillo tenía una dura prueba para empezar la temporada: visitar el Santiago Bernabéu. A pesar de la exigencia, los de Alessio Lisci hicieron un muy buen papel, plantando cara al conjunto de Xabi Alonso durante los 90 minutos. De hecho, el gol que decidió la contienda en favor de los blancos llegó en un penalti muy cuestionable. Juan Cruz contactó de forma muy leve con Mbappé y el francés se fue muy fácilmente al suelo.

Además, en el tramo final del partido el colegiado expulsó de forma completamente incomprensible a Abel Bretones, que no podrá jugar frente al Valencia. De esta forma, Lisci pierde a su carrilero izquierdo titular.

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna. / JESÚS DIGES / EFE

Nuevo proyecto

Si algo marca la nueva temporada de Osasuna es la ilusión. El cuadro rojillo fichó este verano a Alessio Lisci, entrenador de moda tras su absoluta gesta con el Mirandés. En el primera partido de liga dejó muy buenas sensaciones y tratará de darle continuidad este domingo frente al Valencia, esta vez sumando los primeros puntos.