Las novedades en los fichajes del Valencia CF este miércoles 20 de agosto: Sadiq, Iván Jaime, 'robo' en la Academia...

La segunda semana de Liga avanza y el Valencia CF ya trabaja pensando en el duelo contra el Club Atlético Osasuna, próximo rival blanquinegro, el próximo domingo en El Sadar. Los rojillos cerraron este martes la primera jornada de competición con una polémica derrota en Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, que se vio beneficiado por un penalti muy dudoso y una incomprensible expulsión a Abel Bretones.

Corberán prepara a los suyos para sumar la primera victoria de la temporada y seguir conjuntando al equipo con las nuevas piezas que han llegado este verano. Sin embargo los movimientos en la plantilla no están ni mucho menos cerrados y hay varios frentes abiertos encima de la mesa de mercado de fichajes del Valencia CF.

El Girona se entromete en el fichaje de Sadiq

En orden de importancia, aunque sin olvidar que quiere los dos fichajes, está la posición del delantero centro. Aquí no ha variado nada con respecto a los últimos días en el sentido de que Umar Sadiq es, sin duda, el futbolista elegido para reforzar el ataque por la buena impresión que dejó en calidad de cedido tanto por su rendimiento en el campo como por su actitud en el vestuario. Su fichaje, no obstante, podría complicarse por la entrada en escena de un nuevo 'pujante': el Girona.

Umar Sadiq, en carrera durante un partido del Valencia CF / EFE

Tal y como ha avanzado Radio Marca y ha podido confirmar Superdeporte, el conjunto catalán lo quiere fichar. No solamente eso, sino que lo quiere en propiedad, una opción mejor vista por parte de la Real Sociedad. De momento, el equipo que dirige Míchel solamente ha contactado con el cuadro txuri-urdin para trasladar su deseo de comprar al futbolista, pero todavía no ha puesto encima de la mesa en qué condiciones económicas quieren plantear la operación y si está en los parámetros que desea el cuadro de San Sebastián.

Iván Jaime, rumbo a la MLS

En esa lista de opciones para el centro del campo, el nombre de Iván Jaime ha estado presente desde el comienzo del mercado. El futbolista, que ya jugó en Mestalla la segunda mitad de la temporada anterior cedido por el Porto, veía con muy buenos ojos regresar a la capital del Turia, consciente de que en Do Dragao no iba a contar con demasiados minutos.

Sin embargo, el Valencia no se ha decidido a obtener su cesión en ningún momento del mercado y parece que el centrocampista español va a hacer las maletas rumbo a otro destino: Según adelanta 'O Jogo', Iván Jaime está muy cerca de marcharse cedido al CF Montreal de la MLS. El mencionado medio informa de una cesión hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria por cinco millones de euros si el futbolista participa en el 60 por ciento de los partidos jugando, al menos, 45 minutos.

El Inter pesca en la Academia del Valencia

El Valencia CF siempre ha sido una de las canteras más potentes de Europa, con una estructura firme que ha conducido a cientos de jugadores al fútbol de élite. Sin embargo, en los últimos años la Academia no vive su mejor momento, no por falta de talento, sino por la fuga del mismo, y es que han sido varias las joyas de la cantera los que han hecho las maletas rumbo a otro club que haya apostado más por su formación.

En las últimas horas la Academia del Valencia CF ha sufrido otro varapalo en forma de salida: El Inter ha cerrado el fichaje de la perla Amadou Konteh, que abandona la disciplina valencianista para incorporarse a la cantera neroazzurra a cambio de 150.000 euros, según adelanta Deportes COPE.