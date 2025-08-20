Paco Gento, la leyenda madridista que también hizo disfrutar a Mestalla por un día

Los cruces entre Real Madrid y Valencia CF son aquellos que cualquier aficionado al fútbol tiene marcados en su calendario. Desde el pasado hasta la actualidad, blanquinegros y 'merengues' han combatido ferozmente en el terreno de juego, hasta convertirse en una de las grandes rivalidades del fútbol español. Paco Gento fue uno de esos futbolistas que dejaron huella en el Santiago Bernabéu y sembraron el terror en Mestalla en cada enfrentamiento.

Paco Gento es, indudablemente, una de las grandes figuras del fútbol mundial del siglo pasado. Su legado en el Real Madrid está al alcance de muy pocos futbolistas, pues, a día de hoy, sigue siendo uno de los jugadores más laureados del club blanco y de la historia del deporte rey. Con 6 Copas de Europa o 12 ligas en su haber, dispone de unos registros que cualquier deportista envidiaría. De hecho, el propio Gento, en un alarde de orgullo, aseguró que alzar 12 campeonatos ligueros con el Real Madrid es un récord prácticamente imbatible, pues permanecer un mínimo de doce años en el club es "difícil" y ganarla cada temporada es "casi imposible".

Paco Gento con una Copa de Europa en el Bernabéu / Real Madrid

Apodado como 'La Galerna del Cantábrico' debido a su lugar de nacimiento, fue un futbolista difícilmente repetible, el cual se enfundó la elástica madridista en 600 ocasiones. No obstante, también tuvo el honor de defender la casaca del murciélago una vez y, de esa forma, deleitar a la parroquia valencianista, la cual sufrió en infinidad de partidos el fútbol de quilates del extremo izquierdo cántabro.

De rival a compañero

Corría un 21 de febrero de 1971 y, con Roberto Gil a las puertas de su retirada, el Valencia decidió organizar un amistoso contra el Honved de Budapest como homenaje al futbolista de Paterna. El ambiente era propio de un partido de exhibición, con ovaciones y vítores apuntando al protagonista de la tarde, Roberto. En esa plantilla estaban algunos nombres ilustres como Claramunt y Juan Cruz Sol, los cuales llegaron durante el descanso porque estaban con la selección española, o Asensi, cedido por el FC Barcelona para el partido. Sin embargo, el que 'robó' todas las miradas fue otro, Paco Gento.

Pep Claramunt: Una imagen de archivo / F . CALABUIG

El encuentro finalizó con un empate a cero en el que, más allá de un gol anulado a los húngaros y un penalti detenido por Abelardo, no sucedieron demasiadas cosas. Gento no regaló a los allí presentes los destellos de calidad que provocaban el pavor de sus rivales cuando jugaba con el Real Madrid, pero dejó para la eternidad su nombre marcado en las paredes de Mestalla como una de esas estrellas que algún día vistieron la histórica camiseta del Valencia CF.