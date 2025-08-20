Yangel Herrera, clave en la llegada de Sadiq a Mestalla

Sadiq es el hombre clave de la recta final de mercado en el Valencia CF. El conjunto de Corberán necesita otro atacante, el nigeriano quiere volver a Mestalla y el técnico también aprieta para que él sea el elegido. A partir de ahí la Real Sociedad juega su mercado y tiene claro que quiere dar salida a Sadiq en una operación de venta y no de cesión. Y además pretende usar al nueve como moneda de cambio y el nombre de Yangel Herrera ha entrado con fuerza en San Sebastián.

El cuadro txuri urdin quiere más futbolistas para la medular y de un perfil concreto: que muerdan. Yangel tiene llegada, tiene talento y en asociación ya ha demostrado que no desentona, pero sobre todo encaja porque la Real no tiene demasiados futbolistas de robo en el centro del campo y sobre todo con ese carácter. Gorrotxategi es un jugador de gran talento, pivote y que cuando se recupere de las molestias debería hacerse con un puesto fijo pero no es el perfil móvil de Yangel. Tampoco Turrientes o Pablo Marín y tanto Brais como Sucic son otro tipo de futbolista. Urko sí tiene capacidad para morder y asociarse, pero la Real quiere más jugadores en esa zona y Yangel encaja. Por eso, y ante la insistencia del Girona por Sadiq, el club donostiarra pretende abaratar el coste del venezolano con el nueve nigeriano.

¿En qué punto está la operación?

El Girona ya ha trasladado su intención de comprar a Sadiq, pero el delantero ha dejado claro que no quiere moverse en dirección a Montilivi. No le convence el proyecto y prefiere Mestalla, donde se sintió cómodo y donde encajó a la perfección. El Girona era uno de los equipos junto a Celta y Alavés que han sido competencia este verano para el Valencia CF. Eso sí, el primero en hacer oferta negro sobre blanco fue el cuadro de Mestalla, que pidió una cesión con opción de compra. La Real Sociedad no aceptó pero con el paso de las semanas esa alternativa pasó de ser un imposible a una posibilidad.

La Real Sociedad sigue prefiriendo la venta, pero la postura de Sadiq (en estos momentos y es algo que puede cambiar) es que Mestalla o nada. A falta de algo más de 10 días para el cierre de mercado. En cualquier caso, con el paso de los días eso puede cambiar tanto en el caso del nigeriano como del propio club donostiarra, que como es lógico está jugando su mercado. Y, consciente de las peculiaridades de la ventana de transferencias, el club no descarta quedárselo al tener dos dorsales libres, tal y como informó 'El Diario Vasco'.

Postura del Valencia CF

El Valencia tiene claro que Sadiq es el nueve elegido pero maneja alternativas. No apurará hasta el último día, aunque tiene claro que aún hay margen. La oferta de cesión está sobre la mesa y en ese tira y afloja está por la labor de ceder en algo pero no en todo.

De momento pagaría toda la ficha, Sadiq pondría de su parte y las diferencias están en estos momentos en el pago de la cesión y en la opción de compra. Sobre todo porque desde San Sebastián entienden que si el Valencia pagó una cantidad alta por la cesión de media temporada ahora debe estar a la altura siendo una campaña entera.

En definitiva, el mercado sigue su curso, el Valencia espera a Sadiq y todo apunta a que terminará en Mestalla gracias a la insistencia del nigeriano y a que la Real Sociedad en todo momento ha sido un club con el que ha habido buena química en la negociación, más allá incluso de no haber acuerdo. Por ese motivo, Sadiq no da la situación por perdida y hace fuerza para aterrizar en Mestalla.