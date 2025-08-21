La banca japonesa se convierte en prestamista del Valencia CF

Cuando el 26 de junio el Valencia anunció que reestructuraba su deuda mientras lograba la financiación del Nou Mestalla con un total de 332 millones de euros, vehiculados por Goldman Sachs, pasó por alto una cuestión importante. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG Bank) se ha convertido también en prestamista del club de Mestalla por valor de 21,25 millones, conforme se detalla en la documentación presentada por la entidad deportiva en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como ha informado el programa de radio 'Tribuna Deportiva'.

La presencia del Bank of Tokio como acreedor del Valencia responde la obligación impuesta por el resto de prestamistas como garantía de que el club haga frente al pago de intereses en los próximos dos años, antes de que el nuevo estadio pueda ofrecer los ingresos extraordinarios que prevén los dirigentes valencianistas.

En la documentación adjuntada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Valencia divide la financiación en nueve bonos cuyo valor global es de 237 millones de euros, además del citado crédito de 21,25 millones de The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG), que aparece como "acreditante contrato crédito".

Nueve bonos, a devolver en 27 años y dos meses

Le media de devolución de los bonos es de 27 años en los que el Valencia afrontará un tipo de interés anual del 5,82 %, suponiendo un coste por año de 13,79 millones en los dos primeros años sin estadio en concepto de intereses. Según se indicó en 'Tribuna Deportiva', el capital principal de los bonos se empezará a pagar una vez esté construido y en funcionamiento el estadio de Corts Valencianes. Eso sí, el pago de los intereses arrancará en apenas un mes, el 30 de septiembre de 2025. El documento establece como fecha de vencimiento final el 28 de mayo de 2075. De partida, en la CNMV se le da una duración de 50 años, si bien, posteriormente puede renovarse o liquidarse a los 27 años, o a más o menos tiempo, según el ritmo de liquidación.

Según se refleja en la documentación aportada a la CNMV, sin nombrar por cuestiones de confidencialidad, estos son los nueve bonos de los nueve prestamistas de la operación y las cantidades (los más elevados, dos por 50 millones) que prestan al Valencia CF:

Los nueve bonos, aparte del crédito del Bank of Tokyo, reflejados en la CNMV / CNMV

CaixaBank y Goldman Sachs Bank Europe SE intervienen como agentes de pagos y depositarios en esta macrooperación financiera. Hasta ahora se desconocía la participación como acreedor de MUFG Bank, el banco más relevante de Japón, principal apoyo de la banca comercial y minorista del Grupo Financiero Mitsubishi UFJ. Como indica el diario 'Expansión', especializado en economía, este acuerdo crediticio, supondría "la primera entrada de capital privado nipón en LaLiga, más allá de la alianza comercial que tiene la competición con Sony Bank en Japón para su patrocinio regional y del que se desconocen datos específicos. El gigante del comercio electrónico Rakuten también ha sido patrocinador principal del FC Barcelona durante años, aunque se trató de una relación meramente comercial".

Los nuevos detalles de esta operación de financiación a través de Goldman Sachs, que ya cedió 65 millones de euros al Valencia CF, reflejan que a lo largo de 27 años el Valencia CF deberá hacer frente a una suma elevada en concepto de intereses, por lo que para la viabilidad del club será crucial tanto el regreso a las competiciones europeas de la UEFA como el ir cumpliendo las previsiones de ingresos extraordinarios del Nou Mestalla (naming, abonos, hospitality, etc).