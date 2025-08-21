El día que Sadiq conquistó al valencianismo

El Valencia viaja a Pamplona para disputar su segundo partido de LaLiga en El Sadar, con la posibilidad de sumar su primer triunfo en el curso vigente. En su anterior visita al templo 'rojillo', el conjunto entrenado por Carlos Corberán sacó un empate cargado de épica: un 3-3 que dejó al valencianismo eufórico gracias al protagonismo de Umar Sadiq. El delantero nigeriano se entendió a la perfección con el gol y se convirtió en héroe al firmar un doblete, rematado con una maravillosa espuela en el minuto 87 que equilibró el marcador y levantó al equipo.

Sadiq, el héroe de tacón que lucha por volver al Valencia

Umar Sadiq protagonizó una actuación inolvidable en Pamplona: abrió la cuenta con un gran remate al aprovechar un excelente pase de Javi Guerra y concluyó su doblete con una jugada “impredecible de espuela” en el minuto 87, que supuso el empate definitivo y un punto de oro para su equipo. Esta diana, tan contundente como elegante, quedó como uno de los goles más emblemáticos de la temporada. Aquella maniobra reflejó la calidad de un futbolista con talento, pero que se encontraba estancado durante su etapa en la Real Sociedad.

Hoy, Sadiq sigue siendo una figura clave en el mercado de fichajes. El Valencia confía en poder retenerlo por una temporada más, pese a la competencia del Girona y la resistencia de la Real Sociedad. Se habla incluso de un principio de acuerdo para su cesión, con rebaja salarial incluida, que podría cerrarse próximamente.

El Sadar, un campo de batalla para el Valencia

El estadio navarro ha sido históricamente un escenario difícil para el combinado valencianista. La intensidad de Osasuna, su presión alta y el empuje de la grada convierten cada visita en un reto de máxima exigencia. No obstante, el Valencia ha demostrado en su última visita que puede competir y sobrevivir en este contexto hostil, incluso cuando el marcador parecía perdido.

El gol de Gameiro en la última derrota en El Sadar / Valencia CF

Además, existe un dato que refuerza la confianza valencianista: el equipo lleva cuatro años sin perder en El Sadar, desde que lo hiciera en la temporada 2020-21 bajo las órdenes de Javi Gracia. Aquella tarde, Osasuna venció por 3-1 y el único tanto valencianista lo marcó Kevin Gameiro. Desde entonces, el Valencia ha salido invicto de Pamplona, consolidando una racha positiva que ahora busca mantener.