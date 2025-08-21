Menos de dos semanas para encontrar solución al caso Almeida

Prácticamente, desde el comienzo del verano el caso André Almeida ha sido uno de los asuntos en el mercado del Valencia CF. El futbolista, molesto al contar con uno de los salarios más bajos de la plantilla, más aún tras las renovaciones de los canteranos, encaraba el futuro con dos vías abiertas: una mejora de su contrato o una salida. Durante semanas, mientras comprobaba como la renovación del portugués no ha sido una prioridad ni mucho menos para el Valencia, el entorno del mediapunta ha trabajado en la búsqueda de ofertas que colmen tanto las aspiraciones de su representado como del club.

Como ya se sabe, hace unos días se frustró el traspaso al Trabzonspor, ya que el fijo ofrecido por los turcos no satisfacía a la entidad de Mestalla, desconfiada con los bonus y el pago en plazos que contemplaba la operación. A día de hoy, la salida de André sigue siendo una puerta abierta, aunque ha bajado de intensidad a la espera de una nueva oferta por el luso en las oficinas del club. En los próximos días, eso sí, podría concretarse aún uno de los intereses con los que cuenta en la liga española y en la portuguesa, así como del exterior de Europa en mercados más exóticos.

Se acerca la hora de solventar una situación que no beneficia a ninguna parte

No obstante, la posibilidd de una renovación también vuelve a contemplarse debido a la dificultad, que crece con el paso de los días, de encontrar un destino que convenza a todas las partes. Tiempo atrás, Valencia y Almeida ya hablaron de ampliar el contrato, pero lo ofrecido por el club no convenció al jugador. Evidentemente, comprobando lo que está sucediendo en el mercado, las dos partes pueden reconsiderar su postura en la búsqueda de un entendimiento. Por ahora, el Valencia CF y André Almeida se han dado de plazo hasta el final del mercado y los días posteriores -encaso de que continúe- para solventar una situación que no sería beneficiosa para nadie con el discurrir de la competición 2025/26.

Carlos Corberán, en el partido ante la Real Sociedad / LaLiga

Un futbolista al que Corberán ve en varias posiciones

Carlos Corberán, por un lado, vería con buenos ojos la llegada de un centrocampista que dé mayor fuerza y dinamismo al centro del campo, algo para lo que sería necesario la venta de Almeida. Sobre la mesa han estado opciones del agrado del cuerpo técnico como el hispanosuizo Cameron Puertas o el georgiano Chakvetadze o Unai Hernández. Si bien, alternativas muy complicadas si por el luso no se concretase una oferta superior a los 5-6 millones de euros de base fija.

Por otro lado, el entrenador es consciente de las limitaciones de FPF en las que está inmerso el club tras los últimos fichajes. La prioridad absoluta es el '9' y, después, si se hace hueco con alguna salida, un extremo de potencia y desborde. El cambio de piezas en el medio, con Almeida como protagonista, pierde fuelle mientras no llegue una oferta firme y sustanciosa por él que permitiera llevarlo a cabo. En lo deportivo, además, Corberán cuenta con el portugués, como se demostró el sábado pasado en la primera jornada ante la Real Sociedad. Fue uno de los cambios en la segunda mitad.

Si André Almeida termina quedándose, Corberán no quiere a disgusto a un jugador al que cree que le podría sacar provecho en tres posiciones: mediocentro organizador, mediapunta y extremo izquierdo. Por ello, una mejora de su contrato es una posibilidad de la que las partes ya han vuelto a hablar. El salario actual del futbolista en bruto se sitúa claramente por debajo del millón de euros. En Turquía, por ejemplo, le ofrecían casi el triple de lo que gana en València.