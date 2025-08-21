Myron Boadu, alternativa para la delantera

El Valencia CF sigue teniendo el fichaje del delantero en el 'top' de sus prioridades después de la salida de Fran Pérez y teniendo en cuenta que solo tiene a Hugo Duro como '9' de referencia en plantilla. El nombre que copa la lista sigue siendo el de Umar Sadiq, con el que hay negociaciones que avanzan a paso muy lento con la Real Sociedad, pero el club de Mestalla tiene más nombres por si se cayese el fichaje del nigeriano.

En esta tesitura, desde Inglaterra el prestigioso periodista Ben Jacobs (GiveMe Sports, medio con el que colabora Fabrizio Romano) apunta al interés del conjunto de Mestalla por Myron Boadu, delantero del Mónaco que no entra en los planes del conjuto del Principado. Según el citado reportero, el atacante tiene detrás tanto a los valencianistas como al Genoa y está abierto a ambas posibilidades después de haber estado cedido en el Bochum la pasada campaña (con el que marcó nueve goles en 19 partidos, relanzando su carrera). El jugador está en la lista de alternativas a Sadiq y gusta en el club, pero de momento ninguno está por encima del futbolista de la Real Sociedad.

El futbolista de 24 años no entra en los planes del AS Monaco, donde no ha acabado de cuajar desde que lo fichasen, y le queda solo un año de contrato, razón por la que el conjunto monegasco está abierto a dejar marchar al futbolista... a modo de traspaso, ya que en unos meses perderá el control del futbolista.

Estrella en el AZ Alkmaar

El jugador apuntaba a grandes cosas cuando empezó su carrera porque su rendimiento en el AZ Alkmaar fue muy bueno. En 75 partidos logró anotar 35 goles y dar nueve asistencias, destacando por ser un atacante móvil y con mucha velocidad para atacar al espacio. Ahora, después de una fructífera cesión en Alemania, busca relanzar su carrera fuera del Monaco.

El caso Sadiq

En materia de llegadas, por otra parte, el nombre de Sadiq copa las prioridades en el fichaje para la delantera, aunque se trabajan en paralelo otros nombres por si se cayera la operación. Ahora mismo el caso del nigeriano es una auténtica partida de ajedrez... de muchos jugadores. Los dos principales contendientes, el Valencia y la Real Sociedad. De fondo: el Girona y Yangel Herrera.

Umar Sadiq está deseando cambiar la camiseta de la Real por la del Valencia / EFE

Ahora mismo la prioridad txuri-urdin sigue siendo la de encontrar un traspaso por el futbolista y la aparición del Girona en la partida reafirma la convicción realista en poder dar salida al jugador a título definitivo. Además, el interés de los vascos con firmar a Yangel Herrera les hacen ver a Sadiq como una opción interesante en las negociaciones.

Es por ello que la voluntad de Sadiq por ser valencianista es la principal razón que mantiene viva la operación. Porque la cesión, en las condiciones que plantea el Valencia CF, no convencen en absoluto a la Real, ya que la cantidad que pretende pagar por el préstamo el conjunto de Mestalla está muy alejada de lo que quieren los vascos.

En el seno de la entidad donostiarra, de hecho, se prefiere en estos momentos darle a Sadiq uno de los dorsales que ha quedado libre antes que cederlo en unas condiciones tan bajas porque consideran que el entenador lo podría recuperar para la causa porque es un delantero de un perfil que no tienen, aunque en cualquier caso por la envergadura de su ficha sacarlo del equipo sigue siendo la prioridad. Que el Valencia mejore su oferta y que no logren convencer al jugador de marcharse a Montilivi son dos factores clave para que se acabe dando.