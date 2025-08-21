Las novedades en los fichajes del Valencia CF este jueves 21 de agosto: la salida de Almeida, partida por Sadiq...

Después de experimentar un pequeño acelerón hace dos semanas con tres fichajes y dos renovaciones, el mercado del Valencia CF vive ahora una situación de atasco a pesar de que sigue habiendo necesidades 'palpables' y peticiones de refuerzo por parte de Carlos Corberán, centradas especialmente en la parcela ofensiva del equipo. Las dificultades en la 'Operación Salida' y los estrechos márgenes económicos con los que el club va a firmar complican la situación mientras el cierre de mercado está a la vuelta de la esquina con necesidades evidentes.

En primer lugar esta esa operación salida, supeditada a nombres como Alberto Marí, Hugo Guillamón, Eray Cömert, Sergi Canós o André Almeida, debe agilizarse para dejar al menos dos fichas libres y también para generar recursos económicos para afrontar las operaciones. El único que puede dejar dinero en caja, de hecho, es el último de ellos.

Sergi Canós. Primer partido amistoso de la temporada del Valencia CF frente al CD Castellón / JM LOPEZ

Caso Almeida

El centrocampista portugués está en la rampa de salida desde el inicio del mercado. El futbolista, molesto al contar con uno de los salarios más bajos de la plantilla, más aún tras las renovaciones de los canteranos, encaraba el futuro con dos vías abiertas: una mejora de su contrato o una salida. Durante semanas, mientras comprobaba como la renovación del portugués no ha sido una prioridad ni mucho menos para el Valencia, el entorno del mediapunta ha trabajado en la búsqueda de ofertas que colmen tanto las aspiraciones de su representado como del club.

Como ya se sabe, hace unos días se frustró el traspaso al Trabzonspor, ya que el fijo ofrecido por los turcos no satisfacía a la entidad de Mestalla, desconfiada con los bonus y el pago en plazos que contemplaba la operación. A día de hoy, la salida de André sigue siendo una puerta abierta, aunque ha bajado de intensidad a la espera de una nueva oferta por el luso en las oficinas del club. En los próximos días, eso sí, podría concretarse aún uno de los intereses con los que cuenta en la liga española y en la portuguesa, así como del exterior de Europa en mercados más exóticos.

Partida de ajedrez por Sadiq

En materia de llegadas, por otra parte, el nombre de Sadiq copa las prioridades en el fichaje para la delantera, aunque se trabajan en paralelo otros nombres por si se cayera la operación. Ahora mismo el caso del nigeriano es una auténtica partida de ajedrez... de muchos jugadores. Los dos principales contendientes, el Valencia y la Real Sociedad. De fondo: el Girona y Yangel Herrera.

Ahora mismo la prioridad txuri-urdin sigue siendo la de encontrar un traspaso por el futbolista y la aparición del Girona en la partida reafirma la convicción realista en poder dar salida al jugador a título definitivo. Además, el interés de los vascos con firmar a Yangel Herrera les hacen ver a Sadiq como una opción interesante en las negociaciones.

Yangel Herrera en el partido ante el Getafe / EFE

Es por ello que la voluntad de Sadiq por ser valencianista es la principal razón que mantiene viva la operación. Porque la cesión, en las condiciones que plantea el Valencia CF, no convencen en absoluto a la Real, ya que la cantidad que pretende pagar por el préstamo el conjunto de Mestalla está muy alejada de lo que quieren los vascos.

En el seno de la entidad donostiarra, de hecho, se prefiere en estos momentos darle a Sadiq uno de los dorsales que ha quedado libre antes que cederlo en unas condiciones tan bajas porque consideran que el entenador lo podría recuperar para la causa porque es un delantero de un perfil que no tienen, aunque en cualquier caso por la envergadura de su ficha sacarlo del equipo sigue siendo la prioridad. Que el Valencia mejore su oferta y que no logren convencer al jugador de marcharse a Montilivi son dos factores clave para que se acabe dando.

Mejorar la defensa

Aunque la parcela defensiva sigue por detrás del delantero y el extremo en la escala de preferencias del Valencia en el mercado, no se descarta ningún escenario. Si llega una oferta positiva por Eray Cömert, el club valencianista iría al mercado a por un sustituto, como ha sido el plan todo el mercado. Y no se pierde de vista, a pesar de que la recuperación de Thierry Rendall va por buen camino, la opción de firmar un lateral derecho joven y con ficha de filial que trabaje de forma habitual con el primer equipo... y que pueda ser dueño del lateral diestro del Valencia en el futuro, tal y como informó Superdeporte.