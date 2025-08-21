Todavía sin estadio definido para el Barcelona - Valencia de la cuarta jornada

A falta de menos de un mes para la disputa de la jornada 4 de la Liga, el Valencia CF y LaLiga desconocen cuál será el escenario del partido entre el FC Barcelona y el equipo de Mestalla. La última hora sobre el asunto pasa porque este jueves, 21 de agosto, el club catalán ha eliminado de su página web y plataformas de compra de entradas el Spotify Camp Nou como sede del encuentro.

Según Helena Condis, de la Cadena Cope, "cada día que pasa se convierte en un milagro, en un imposible, que el Barça-Valencia del fin de semana del 13-14 de septiembre se juegue en esa fecha en el Camp Nou". La periodista añadió un nuevo escenario como posible anfitrión del duelo entre blaugranes y blanquinegros, el estadio de Montilivi en Girona.

"Ya se ha hablado de la opción de llevar el partido a Montilivi, pues el Girona jugará fuera ese fin de semana, aunque aún no se ha solicitado nada", indicó Condis en 'El Partidazo'. "A juzgar por las imágenes y lo que nos cuentan todavía existen muchas deficiencias y zonas precarias, con escombros, que comprometen la seguridad de los espectadores en el Camp Nou", añadió.

La idea que barajaba el Barcelona era poder reabrir el estadio reformado con un límite de 27000 espectadores, distribuidos detrás de las porterías y Tribuna. No obstante, las mismas no están totalmente preparadas y se hallan con escombros, lo que podrían comprometer la seguridad de las personas. Por ello, según la Cope, "nadie se atreve firmar a día de hoy el certificado final de obra porque las consecuencias penales podrían ser graves".

En estos momentos, el FC Barcelona no cuenta por parte del Ayuntamiento con la licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nou, así que la gran pregunta a estas alturas es... ¿Dónde va a jugarse el Barcelona-Valencia? Para el Valencia CF y su afición es una absoluta incógnita cuántos aficionados valencianistas podrán disponer de entrada y desplazarse para apoyar a su equipo, a dónde tendrá que ser.

Montjuïc, imposible por un concierto

El plan alternativo pasaba por Montjuïc, donde el Barça ha jugado en los últimos meses como local. Pero ese mismo fin de semana está previsto un concierto de Post Malone para el 12 de septiembre, lo que impide su utilización. La coincidencia de fechas ha dejado al club sin su principal baza y ha obligado a explorar otras alternativas.