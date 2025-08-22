El bicampeón del Mundo que jugó para el Valencia CF

El Mundial es el trofeo más ansiado de cualquier futbolista, y muy pocos jugadores en la historia conocen de primera mano cuánto pesa 'la del Mundo'. Se trata de una acontecimiento que paraliza a la sociedad al completo y donde los 23 más ávidos de cada país combaten con todas sus fuerzas para regalarle a sus compatriotas un mes para la eternidad. Además, todos los presentes en el combinado nacional ganador entran en un selecto 'hall de la fama' y quedan marcados para siempre como 'Campeón del Mundo'.

Unos pocos afortunados

Son algunos los que han tenido el honor de alzar ese dichoso galardón y jugar para el Valencia CF. En Sudáfrica saborearon la 'miel' de la gloria Carlos Marchena, David Silva, David Villa y Juan Mata, y por su parte, Mario Alberto Kempes, quizás la mayor leyenda de la historia del club, hizo lo propio en su país natal en 1978 con la selección albiceleste. Aquellos que consiguieron anotar en su lista de tareas completadas esas dos proezas son caras muy reconocibles para el valencianismo y el mundo del fútbol. Sin embargo, existe una excepción desconocida para muchos.

Durante su eterna historia, numerosas estrellas del fútbol mundial han vestido la casaca del murciélago. Algunos durante muchas temporadas y otros durante un simple amistoso. En este último grupo se encuentra Vavá Neto, quien levantó la preciada Copa del Mundo en dos ocasiones (1958, 1962), algo que solo un puñado de jugadores brasileños e italianos han podido lograr. Además, comparte un récord con Pelé, pues son los únicos jugadores que han marcado gol en dos finales de Mundial y han salido victoriosos posteriormente. Con unos registros envidiables, el delantero 'carioca' jugó como local en Mestalla en una ocasión.

Vavá Neto con el Atlético de Madrid / Atlético de Madrid

Un derroche de fútbol en Mestalla

Corría un trece de marzo de 1960, fecha en la que Vavá 'solo' había ganado un Mundial todavía, pero ya tenía la condición de astro del deporte rey. La Asociación de Prensa de València organizó en el feudo blanquinegro un amistoso entre el Valencia CF y el Berliner SV, el cual finalizó con una plácida goleada de los locales por cinco tantos a uno. El once valencianista estaba plagado de grandes nombres, pero brillaban con luz propia los dos futbolistas cedidos para el partido: Ladislao Kubala y el mencionado Vavá Neto.

Por aquel entonces, prestar jugadores para los amistosos era una práctica muy habitual, aunque en la actualidad se haya perdido y recuperar la tradición parezca una quimera. El 'crack' brasileño se encontraba en ese momento en las filas del Atlético de Madrid, donde jugó tres temporadas. Sin embargo, es complicado decir "no" a pisar un estadio como Mestalla con la condición de local, aunque sea durante solo un partido.

Una vez llegada la hora de la verdad, el balón echó a rodar y Walter Marciano, Kubala y Vavá 'se salieron'. El internacional con la 'Canarinha' anotó dos tantos y repartió otro pase de gol a Walter para certificar la goleada. El fútbol desplegado por los allí presentes fue tal que, a pesar de haber superado los cuarenta y cinco minutos reglamentarios de la segunda mitad, el público pidió al árbitro que siguiese el encuentro. De esta forma, pese a no poseer la popularidad de Kubala entre la afición, Vavá dejó para siempre su estampa en la memoria de Mestalla con su actuación.