Diego López entrena con sus compañeros y apunta al partido de El Sadar

Después de ausentarse de la última sesión de trabajo por unas molestias, Diego López ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros a dos días de visitar el estadio de El Sadar. El goleador del equipo, en principio, podrá ser de la partida desde esa banda izquierda y buscará ser de nuevo clave en el frente ofensivo valencianista.

López viene de ser diferencial en el equipo la temporada pasada, ganándose a pulso una renovación que será oficial en los próximos días, y en esta solo espera seguir creciendo. Contra la Real Sociedad dejó buena muestra de su importancia y quiere alargar su buen momento de forma en tierras navarras.

En el capítulo de lesionados sigue Thierry Rendall a pesar de que cada vez trabaja más con sus compañeros y que ya ha confirmado que espera volver después del parón de selecciones de principios del mes de septiembre.

Del entrenamiento se retiró antes de tiempo, tal y como ha informado el periodista Germán Muñoz, Dani Raba, para marcharse al gimnasio, aunque no parece tener nada grave. Alberto Marí, por su parte, tocó balón y avanza en su recuperación de la lesión muscular.

Diego, renovado hasta 2029

El nuevo contrato de Diego López como jugador del Valencia CF se extenderá hasta el 30 de junio de 2029. En la jornada del lunes, tal y como informó SUPER, el club y el representante del futbolista avanzaron en los últimos detalles del acuerdo. Con el Bologna, entidad pujante de la Serie A, dispuesta a hacer una oferta inicial por encima de 12 millones, Ron Gourlay, CEO de Fútbol de los blanquinegros, no ha querido estirar más la cuerda y en los próximos días la ampliación por cuatro temporadas será oficial.

Diego López festeja el gol a la Real con los aficionados / VCF Media

El plan primero del Valencia pasó por anunciar al unísono las renovaciones de los tres canteranos en la previa del partido frente al Torino del Trofeo Taronja. Finalmente, sin embargo, solo pudo hacerlo aquel sábado 9 de agosto con César Tárrega y Javi Guerra. Todavía restaban unas diferencias por limar en la propuesta económica realizada a Diego López. Una semana después, como desvelaba este diario, el club ha preferido que el asunto no se alargase por más tiempo y ha decidido asumir una nueva mejora en las condiciones ofrecidas al delantero en relación con las ofertas anteriores.

En ese contexto, con Diego López sintiendo que el Valencia lo valora conforme a su rol de titular determinante en el once de Carlos Corberán, el club y los representantes del futbolista intercambian la documentación para que en cuestión de unos días pueda ponerse el sello oficial a la renovación con el anuncio público del acuerdo. La entidad de Mestalla ha hecho buena la baza del jugador, quien ha tenido desde el primer día la continuidad en València como su primera y, prácticamente, única opción.