En Directo

Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán

Sigue el minuto a minuto de las palabras del entrenador del Valencia CF en la previa contra Osasuna

Así fue la primera rueda de prensa de Corberán de la temporada

Así fue la primera rueda de prensa de Corberán de la temporada

Iván Carsí

Iván Carsí

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents