En Directo
Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán
Sigue el minuto a minuto de las palabras del entrenador del Valencia CF en la previa contra Osasuna
Hasta aquí la rueda de prensa de Carlos Corberán previa a Osasuna. Sigue conectado a SUPER para saber la última hora del Valencia CF. Buenas tardes y un saludo.
¿SITUACIÓN CON SADIQ?
"No me consta. Me mantengo en el foco de trabajar con los jugadores que tengo. Es un trabajo de club"
¿ESPERA LOS REFUERZOS PARA LA SIGUIENTE JORNADA?
"Nolo sé porque aún quedarán días de mercado. Hay que trabajar intensamente para lograrlo. Estoy centrado en que los que tenemos para este partido estén listos"
¿LAS ESTADÍSTICAS INFLUYEN?
"Cuando uno juega en Mestalla tiene una ambición absoluta de la afición, que es lo que merece. Si jugamos de visitantes somos conscientes que el partido va a ser muy exigente y eso tiene que activar a los jugadores. La intensidad siempre tiene que ser la máxima"
¿CÓMO ESTÁ RABA?
"Había una parte extra para algunas posiciones y no estaba él. En el último sí tuvo molestias en el isquio pero es una situación similar a la de Diego. Molestias que requerían precacución después del último partido"
SALIDA DE YAREK
"El motivo responde a un acuerdo entre el jugador y el club. Llega una oferta y ambas partes entienden que separar sus caminos es lo mejor"
DANJUMA
"El domingo no lo sé, pero como jugador nos da una versatilidad muy interesante. En punta da mucha profundidad y también puede costar en los costados, principalmente en el izquierdo"
¿LA CLAVE PARA CONSEGUIR EUROPA ES GANAR FUERA DE CASA?
"Nuestro objetivo es tratar de ser más competitivos posibles, no sé si de inglés a español se entienden los mensajes como se expresan, pero nuestro objetivo es ser competitivos tanto fuera como en casa. Nuestro objetivo es siempre competirlo y conseguir los tres puntos"
¿QUÉ TAL ESTÁ DIEGO LÓPEZ? ¿QUÉ ESPERAS DE OSASUNA?
"Diego entrenó el primer día después del partido pero todavía tenía cierta sobrecarga y se decidió que luego no entrenara uno de los días de la semana. Hoy lo ha hecho con absoluta normalidad y esperemos que mañana también"
"Respecto a Osasuna es un rival muy completo, muy competitivo en un campo que requiere mucha fortaleza mental para ganar. Si sumas todo eso ya te da cuenta de la exigencia que tendrá el partido. Serán muy agresivos, tienen mucha presión, van a cargar muchos balones al área, estar atentos al balón parado... exige mucho, ser muy completos y para eso el grupo tiene que estar muy atento. Muy activo para todo lo que pueda pasar durante el partido"
¿CREES QUE LLEGARÁN REFUERZOS OFENSIVOS?
"Se está trabajando en ello, pero el club está trabajando para reforzar más de una posición en el ataque"
