Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán

¿QUÉ TAL ESTÁ DIEGO LÓPEZ? ¿QUÉ ESPERAS DE OSASUNA?

"Diego entrenó el primer día después del partido pero todavía tenía cierta sobrecarga y se decidió que luego no entrenara uno de los días de la semana. Hoy lo ha hecho con absoluta normalidad y esperemos que mañana también"

"Respecto a Osasuna es un rival muy completo, muy competitivo en un campo que requiere mucha fortaleza mental para ganar. Si sumas todo eso ya te da cuenta de la exigencia que tendrá el partido. Serán muy agresivos, tienen mucha presión, van a cargar muchos balones al área, estar atentos al balón parado... exige mucho, ser muy completos y para eso el grupo tiene que estar muy atento. Muy activo para todo lo que pueda pasar durante el partido"