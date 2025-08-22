Hugo Guillamón, muy cerca de emigrar a Croacia

El Valencia CF necesita acelerar la operación salida para poder acometer un segundo fichaje más allá de la llegada de un delantero centro, máxima urgencia para el entrenador. Hugo Guillamón es el primero de los descartes que pueda empezar desatascando la operación salida y dando algo de aire en el margen del coste de plantilla. En los próximos días se concretará su salida del Valencia. El futbolista de l'Eliana mantiene tres vías abiertas para emprender un nuevo reto, aunque lo más probable es que en breve termine por marcharse traspasado al Hajduk Split de Croacia.

Ser Deportivos indicaba a primera hora de la tarde, que la salida de Guillamón estaba muy avanzada, abriendo el abanico de su posible destino a una liga fuera de España. Más tarde, Tribuna Deportiva ha apuntado al histórico Hadjuk como el equipo al que pasará a reforzar en los próximos días.

Según ha podido confirmar SUPER, las posibilidades de que el acuerdo con los coratas se cierre próximamente son muy elevadas. El reto seduce a un Guillamón con muchas ganas de reinvindicarse como futbolista después de que en el Valencia pasara al ostracismo desde el error que cometió en el partido del mes de enero frente al Real Madrid.

El mediocentro de 25 años, mundialista con España en Catar 2022, ha manejado dos propuestas más, una de la liga española y otra de la portuguesa. No obstante, la negociación que se ha calentado en los últimos días es la que está a punto de cerrarse entre el Valencia y el Hadjuk Split.

El siguiente debe ser Sergio Canós

Todas las partes saldrán beneficiándose. El Valencia recibirá una cantidad económica en concepto de traspaso por un futoblista que acababa contrato en junio de 2026 y, sobre todo, liberará algo de masa salarial, al rescindir a un futbolista que contaba con un salario cercanos a las 3,8 millones pero al que tendrá que pagarle una buena parte de esta cantidad. Un respiro importante para un club que necesita reforzar la delantera. Posición para la que Umar Sadiq se mantiene como objetivo prioritario por encima de otras alternativas.

La salida de Guillamón liberará, además, una ficha. Una vez su traspaso sea oficial, el Valencia tendrá espacio entre los dorsales del 1 al 25 para hacer dos fichajes más. Antes del cierre del mercado, la dirección deportiva confía en que se materialice también el adiós de Sergi Canós, lo que ayudaría a dar un impulso al fichaje de un extremo.