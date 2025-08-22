Negociación en marcha por Buba Sangaré

El Valencia CF continúa trabajando en la llegada del joven lateral Buba Sangaré (AS Roma). El ilicitano de origen maliense es desde hace semanas, cuando SUPER desveló el interés en hacerse con sus servicios, el elegido para aterrizar en el club con ficha del filial y completar con dinámica del primer equipo la parcela derecha de la defensa.

Como ha informado este viernes Pablo Marcos y este diario puede confirmar, las negociaciones entre el Valencia y la Roma se están desarrollando bajo la fórmula de una cesión con opción de compra. A lo largo de este mes de agosto se han producido avances, ya que el conjunto romanista está abierto a la cesión del lateral de 18 años, aunque todavía hay algunas diferencias en cuanto al precio de la opción de compra.

Buba, formado en las categorías inferiores del Ilicitano Sporting y del Levante UD, con el que se estrenó en el primer equipo en la temporada 23/24 con Felipe Miñambres, ve con buenos ojos la posibilidad de llegar al Valencia. En Paterna trabajaría mayormente en la dinámica del grupo de Carlos Corberán, si bien, podría competir con el Mestalla de Miguel Angulo cuando el entrenador del primer equipo no lo tuviese en cuenta en las convocatorias o fuese posible alternar.

La lesión de Thierry Rendall, cuyo contrato expira en 2026, hizo que el club, a través de los responsables de la Academia VCF, buscase un lateral derecho de proyección que, al mismo tiempo, pudiese cubrir una eventual baja de Dimitri Foulquier, y también fichase con el objetivo de ir creciendo y convertirse en uno o dos años en el lateral diestro del primer equipo blanquinegro. Esta es la razón por la que se está tratando de afinar una opción de compra que dentro de un año el club esté en disposición económica de ejecutar.

Buba Sangaré, hace un año cuando fichó por la Roma / AS Roma

La Roma gasta 30 millones en dos laterales

La Roma, por su parte, ha pretendido hasta hace pocos días que el precio fuese suficientemente elevado para no dar por fallida su apuesta del pasado verano, cuando lo fichó procedente del Levante por 1,3 millones de euros. Una circunstancia que demuestra como los romanos también valoran el potencial de Buba Sangaré, a pesar de no haya podido debutar con los mayores. En Italia, el lateral ha estado convocado en un buen número de partidos de la serie A y la Conference, pero su concurso se ha limitado al conjunto 'primavera'.

No obstante, el club capitalino le ha cerrado las puertas a su progresión en los últimos meses. En enero, se hizo con el lateral holandés Rensch por cinco millones, y hace unas semanas, por 25 millones, con el brasileño Wesley.