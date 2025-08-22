La última respuesta del Ayuntamiento a úvaM sobre el proyecto del Nou Mestalla

Hace unos días, la asociación valencianista úvaM (últimes vesprades a Mestalla) hizo pública la respuesta que los técnicos municipales han dado a los requerimientos en los que alertaban de "deficiencias técnicas y normativas" en el proyecto de ejecución que presentó el Valencia en octubre de 2024. Ante la contestación que ofrece el Ayuntamiento, en la misma línea que el club, la asociación defensora de la continuidad y viabilidad del actual estadio de Mestalla en la Avenida de Suècia llama a la afición y a la sociedad civil valenciana y, en especial, a los representantes políticos para que "el interés general de la ciudad no quede subordinado a intereses particulares ni a decisiones irreversibles" en el asunto del nuevo estadio.

A continuación, el comunicado íntegro que hizo público úvaM:

"Después de meses de silencio, el Ayuntamiento de València ha contestado nuestros requerimientos únicamente cuando se ha visto obligado por la interposición de nuestro recurso contencioso-administrativo. En esta respuesta, acepta sin contrastar los argumentos del promotor (incluyendo un informe técnico de MC2 utilizado por el club para rebatir nuestras tesis, asumido por el consistorio sin habérnoslo facilitado, en un ejercicio de absoluta falta de transparencia).

Resulta especialmente preocupante que, ante deficiencias técnicas y normativas de tal gravedad, el Ayuntamiento renuncio a verificar por sus propios medios el cumplimiento de las condiciones establecidas en la propia licencia y por las normas vigentes, limitándose a dar por válido, sin ninguna verificación, aquello que ha presentado el promotor, es decir, un proyecto que:

Utiliza normativa derogada en cálculos estructurales.

Presenta alternativas contradictorias para la cubierta.

Omite partidas esenciales (butacas, césped, marcadores).

No incluye en el presupuesto la instalación fotovoltaica obligatoria.

La defensa presentada por el club se limita a una débil argumentación en la cual, incluso, se hace alusión a supuestas erratas para justificar las deficiencias, mientras que el Ayuntamiento no acredita haber llevado a cabo ninguna actuación propia para investigar los incumplimientos denunciados. El escrito municipal se limita a hacer suyos los planteamientos del promotor y a manifestar que 'no se ha detectado en el proyecto de ejecución el incumplimiento de los condicionantes técnicos incluidos en la licencia otorgada'. La ligereza de esta afirmación podría parecer anecdótica si no fuera por la gravedad de aquello que está en juego, dado el hecho que úvaM detectó, documentar e informar el Ayuntamiento de las deficiencias con toda la precisión y el rigor técnico. Aquello que correspondía en el Ayuntamiento era comprobar la veracidad: bien desmintiéndolas con argumentos técnicos sólidos, bien corroborando los hechos y actuante en consecuencia, incluida la paralización de las obras si procedía.

Resulta sorprendente que un escrito tan acrítico desde el punto de vista técnico esté firmado por un ingeniero industrial (la responsabilidad profesional del cual tendría que ser garantizar la corrección técnica) y no, llamativamente, por el secretario incorporado desde Torrent (municipio del cual fue alcaldesa la actual alcaldesa de València) para gestionar este expediente. Reiteramos que exigiremos, en la instancia que corresponda, las responsabilidades de aquellos funcionarios públicos que, por acción u omisión, no cumplan con su deber de proteger el interés general y velar por el cumplimiento estricto de la normativa.

Las razones por las que es imposible conocer el coste real del estadio

La magnitud de estos incumplimientos impide conocer el coste real del estadio, que será muy superior al anunciado por el club y, sin duda, al que figura en el proyecto (lo cual constituye, evidentemente, una grave deficiencia). Esta previsión coincide con la información difundida por el mismo Valencia CF sobre el acuerdo con Goldman Sachs, y resulta claramente inasumible para una entidad que, en la presente temporada, ha tenido que solicitar nueva financiación para poder afrontar fichajes, tal como han recogido varios medios.

A todo esto hay que añadir la falacia de las proyecciones de ingresos del nuevo estadio. En el enésimo ejercicio de opacidad, el club no presenta públicamente una previsión razonada de ingresos y se limita a filtrar a medios afines unas optimistas cifras sin ningún apoyo. Esas cifras no podrán nunca cumplirse porque:

- Una parte sustancial del terciario se vende para acabar las obras, dejando de generar ingresos para el club.

- La parte del terciario que se conserva no está contemplado que se ejecute en el proyecto presentado.

- La comparación con estadios recientes en entornos más favorables para la generación de ingresos (como el Metropolitano de Madrid o San Mamés de Bilbao) demuestra que las previsiones filtradas son absolutamente exageradas.

Quedarse en Mestalla "costaría mucho menos"

En definitiva, un club en manos de una gestión caracterizada por la ineficacia y el incumplimiento, con graves dificultades para afrontar su gestión ordinaria, se embarca en una operación de altísimo riesgo, sin justificación deportiva ni económica, exclusivamente al servicio de intereses ajenos. Todo esto cuando existe una alternativa mejor y más viable: permanecer en Mestalla afrontando una remodelación que, además de preservar un activo singular en el fútbol mundial (¿cuántos estadios con más de 100 años continúan en funcionamiento activo al mundo?), costaría mucho menos. Esta sería la opción lógica para una Dirección que antepusiera los intereses del club a cualquier otra consideración. Persistir en el camino actual no conducirá ni a la modernización ni a la estabilidad, sino a un escenario de crisis inevitable de consecuencias dramáticas.

Hay que advertir, además, que la carencia de corrección de estas deficiencias técnicas y constructivas puede desembocar en un escenario de construcción ilegal, como ya ocurrió en el pasado con la última ampliación de Mestalla, pero con una diferencia esencial: entonces las irregularidades eran urbanísticas y de planeamiento, de naturaleza más fácilmente subsanable, mientras que ahora hablamos de errores estructurales y técnicas que podrían tener consecuencias mucho más graves y difíciles -cuando no imposibles- de evitar o corregir una vez avanzada la obra. Podemos encontrarnos ante la segunda parte de una película de terror que ya hemos visto y que, en buena medida, ha llevado el club a la lamentable situación actual.

La sentencia contra la última ampliación de Mestalla

Hay que recordar, así mismo, el uso reiterado e interesado que el Ayuntamiento de València ha hecho durante años de la sentencia contra la última ampliación de Mestalla como argumento para impulsar la construcción del nuevo estadio. Lo ha hecho incluso cuando ya era plenamente conocedor que la situación urbanística que había motivado aquella resolución judicial estaba completamente subsanada. Esta utilización distorsionada ha llegado en su punto de dar a entender, de manera falsa, que la sentencia obligaba lo Valencia CF a derrocar parte del estadio, cuando en realidad quien fue condenado fue el propio Ayuntamiento por haber autorizado una obra que no se ajustaba al planeamiento vigente. Este relato interesado ha servido durante años para crear una falsa sensación de urgencia e inevitabilidad en torno al abandono de Mestalla, condicionando tanto el debate público como la toma de decisiones políticas.

La respuesta recibida confirma que el Ayuntamiento ha renunciado a ejercer su función de velar por el interés público, dando por válido, sin ninguna verificación, aquello que ha presentado el promotor y alineándose con intereses privados: por un lado, Peter Lim, a través de Meriton, principal beneficiado a pesar de más de una década de incumplimientos continuos; de otra, actores locales al acecho para obtener beneficios de las operaciones urbanísticas vinculadas tanto al nuevo estadio como al solar del Camp de Mestalla. Todo esto, a cualquier precio y en detrimento de los intereses del Valencia CF, sin valorar las graves consecuencias que estas decisiones pueden comportar para el club y para la ciudad.

Ante esta situación, depositamos toda nuestra confianza en que la justicia, a través del contencioso–administrativo en curso, exija en el Ayuntamiento que cumpla con su obligación de proteger el interés general y actúo con el rigor que la situación pide.

Desde úvaM volvemos a hacer un llamamiento al valencianismo, a la sociedad civil valenciana, a nuestros representantes políticos y en el mismo gobierno municipal para que asuman la gravedad de la situación y actúan con responsabilidad: el futuro del Camp de Mestalla, del Valencia CF y del interés general de la ciudad está en un riesgo sin precedentes y no puede quedar subordinado a intereses particulares ni a decisiones que comprometen de manera irreversible su preservación".