El Valencia CF mantiene cuatro temporadas seguidas sin perder en El Sadar

El Valencia CF ha encontrado en El Sadar un escenario favorable en los últimos años. Aunque tradicionalmente el feudo 'rojillo' ha sido un campo complicado para los visitantes, el conjunto valencianista ha logrado revertir la tendencia y firmar una racha muy positiva. Desde la derrota sufrida en la temporada 2020/21 por 3-1, bajo la dirección de Javi Gracia, el equipo no ha vuelto a caer en territorio osasunista.

En este periodo, el Valencia ha enlazado cuatro temporadas consecutivas sin perder en El Sadar, un dato que refleja la capacidad del equipo para adaptarse a un estadio donde la presión ambiental suele ser determinante. Tres victorias seguidas y un empate han convertido al templo 'rojillo' en un lugar propicio para el conjunto de Mestalla, que ha sabido responder en momentos clave.

Temporada 2021/22: Bordalás y una goleada con autoridad

En la jornada 4 de la temporada 21/22, el Valencia de José Bordalás visitó Pamplona y salió con una contundente victoria por 1-4. El choque comenzó con un gol de Moncayola para Osasuna, pero el conjunto valencianista reaccionó con contundencia: Maxi Gómez firmó el empate, Aridane anotó en propia puerta tras un centro de Guedes, y el propio futbolista anotó el tercero tras completar una brillante jugada personal. Omar Alderete, con un poderoso remate de cabeza, redondeó la goleada que confirmó el buen arranque liguero del equipo.

Gonçalo Guedes celebra el 1-3 tras una gran jugada personal / EFE

Temporada 2022/23: Gattuso y el estreno goleador de Kluivert

En la jornada 8 de la campaña 22/23, con Gennaro Gattuso en el banquillo, el Valencia logró una trabajada victoria en El Sadar. Justin Kluivert se estrenó como goleador valencianista con una gran definición tras asistencia de Cavani. El central Mouctar Diakhaby aumentó la ventaja para sellar un triunfo sólido y dar continuidad al buen momento del equipo en ese tramo de la temporada.

Kluivert celebra su primer gol como valencianista / Valencia CF

Temporada 2023/24: Baraja, Almeida y la parada decisiva de Mamardashvili

La visita de la 23/24 fue una de las más recordadas por la afición. El Valencia, entonces dirigido por Rubén Baraja, llegaba a Pamplona en plena lucha por Europa y se impuso 0-1 gracias a un gol de André Almeida con un disparo cruzado. Tras el tanto, el equipo se replegó y resistió el empuje osasunista. En el tiempo añadido, Guillamón cometió un penalti que puso el empate en bandeja a los locales, pero Giorgi Mamardashvili se vistió de héroe al detener el lanzamiento de Budimir en el minuto 96. Ese triunfo, celebrado como una final, fue el último que logró el Valencia en el resto de la temporada.

Temporada 2024/25: Sadiq y un empate con sabor a victoria

En la pasada campaña, con Carlos Corberán en el banquillo, el Valencia firmó un empate épico (3-3) en El Sadar. El gran protagonista fue Umar Sadiq, que cuajó una actuación inolvidable con un doblete. Diego López abrió la lata tras un gran pase de Rioja y un elaborado recorte al guardameta. Tras el empate de Osasuna, el delantero nigeriano amplió la cuenta tras un pase preciso de Javi Guerra y, cuando el partido parecía perdido, rescató un punto en el minuto 87 con una espectacular definición de espuela. Ese tanto, considerado uno de los más bellos de la temporada, levantó al equipo y dejó al valencianismo eufórico.