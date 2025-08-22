"Yarek se va por un acuerdo entre el club y el jugador"

Uno de los nombres propios del mercado de fichajes del Valencia CF es el de Yarek Gasiorowski. El joven central de Polinyà del Xúquer hizo las maletas para poner rumbo a Eindhoven y enrolarse en las filas del PSV, un cambio de aires que le ha venido bien al futbolista, cuyo aterrizaje en la Eredivisie está siendo cuanto menos prometedor.

Su nombre salió a colación en la rueda de prensa de Carlos Corberán en la previa del partido contra CA Osasuna y su respuesta acerca de los motivos que llevaron a Yarek a salir no pudo ser más taxativa: "La salida de Yarek responde a un acuerdo entre el jugador y el club. Llegó una oferta y las dos partes entendieron que lo mejor era una salida. Es el motivo por el que no está con nosotros y es el motivo que hay detrás de cualquier salida que se da en un mercado", sentenció el entrenador.

La de Yarek no ha sido la única salida que ha habido en defensa en este mercado de fichajes. Otro de los grandes valores de la cantera valencianista como es el caso de Cristhian Mosquera también se fue de Mestalla, recalando en el Arsenal de Mikel Arteta. En su lugar, el Valencia CF firmó a José Copete procedente del RCD Mallorca y ha recuperado a Eray Cömert, cedido en el Real Valladolid la temporada pasada, para ser su cuarto central.

Mosquera calentando antes del partido del Arsenal / Arsenal

Yarek, en la prelista de España

Desde las categorías inferiores de la Selección Española se viene 'anunciando' que el defensa central de Polinyà del Xúquer apuntaba a ser uno de los grandes centrales de este país. Líder en los diferentes combinados de la 'Rojita', incluso saltándose algunas generaciones, Yarek ha sido capitán y hombre importante en los ditintos equipos de combinado nacional. Ahora, según apunta Radio Marca, el jugador ya ha dado el 'salto' a la prelista de Luis de la Fuente.

Yarek con el PSV / SD

A pesar de poder jugar para España y Polonia, Yarek se ha decantado durante toda su formación por vestir la camiseta española en lugar de la polaca (país en el que nació su padre) y, en principio, apostará por mantener esta decisión en la absoluta, pero la llamada de Polonia puede hacer que España tenga que moverse más rápido.

De la Fuente es un técnico de 'la casa' en Las Rozas y conoce a la perfección el potencial que atesora Yarek porque o ha visto en innumerables ocasiones en partidos y entrenamientos con las categorías inferiores, por lo que no era de extrañar que lo tuviese en su radar y ahora, con su buen hacer en Países Bajos, las posibilidades de acabar dando el salto se mutltiplican.