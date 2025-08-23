Alessio Lisci sobre el Valencia CF: "Tiene cosas del Real Madrid"

Alessio Lisci augura un partido complicado este domingo frente al Valencia CF en El Sadar. El técnico de Osasuna ha comparecido en la previa al duelo y ha sido especialmente cariñoso con el equipo de Carlos Corberán en su análisis. Lisci no ha dudado en comprar grosso modo al equipo de Mestalla con su anterior rival, el Real Madrid. Asimismo espera de su equipo un partido en el que sean valientes y puedan ir arriba a presionar. "Salimos reforzados en muchos aspectos del partido del Bernabéu. Emocionalmente están muy contentos y con ganas".

"El Valencia tiene cosas del Real Madrid. Es un equipo que toca y que te hace mucho daño a la espalda, con Diego (López) es muy profundo, con Javi (Guerra) rompe desde segunda línea", ha asegurado Lisci al tratar de explicar las dos caras que tiene el Valencia a nivel ofensivo.

"Espero un Valencia agresivo, que quiera dominar el partido y con ganas de puntuar fuera de casa más de lo que hicieron el curso pasado, algo que pueden hacer porque tienen un gran partido. Me espero un partido de tú a tú con momentos para los dos equipos", asegura sobre la expectativa que le genera el equipo de Corberán para el domingo.

Respecto a su equipo, Lisci afirma que estos días le han servido para aprender de los errores en el Bernabéu: "Hemos trabajado ambas soluciones, a lo largo del año puede ser un sistema u otro. El Mirandés el año pasado era un equipo ultraofensivo y jugábamos con defensa de cinco. Al tener la baja de Benito y posible ausencia de Bretones, hemos trabajado ambas opciones porque no va a ser fácil jugar con defensa impar".